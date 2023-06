Gobierno Federal se ha vuelto el principal obstáculo del país: De la Madrid

El priista Enrique De La Madrid, denunció ante los medios de comunicación las múltiples oportunidades de crecimiento que México ha dejado pasar debido a que el Gobierno Federal se encuentra enfocado en otros aspectos por encima de los intereses de la población; el “Gobierno Federal se ha vuelto el principal obstáculo del país”.

Agregó que otra de las razones por la cuales diversos países no contemplan a México para invertir o concretar negociaciones es porque no conciben confiable al Gobierno de la República, toda vez que no respeta la ley, “el primer error del presidente es que no respeta la ley”.

Lo anterior, luego de los intentos que ha pretendido realizar a la Constitución el mandatario federal, Andrés Manuel López, lo cual dijo ha puesto en riesgo a todo el país, por lo cual es indispensable revertir el rumbo.

Comentó que una manera de contrarrestar esta falta de inversiones y los problemas económicos que se tienen actualmente, es aprovechando la grandeza que tiene cada una de las entidades federativas, “lo que se necesita es más municipio, más Estado, más ciudadanía y menos centralismo”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, resaltó que Chihuahua tiene grandes cosas qué ofrecer no solo al país sino al mundo, como la ganadería, la agricultura, minería, entre otras tantas actividades que pueden ser punta de lanza para impulsar de nuevo la economía mexicana.

Igualmente, señaló que otro ejemplo de que Morena no respeta la ley es la violación en torno a la contienda electoral, pues acusó a las ‘corcholatas’ de hacer propaganda adelantada ya que, a lo largo del territorio nacional se observan tanto espectaculares como bardas pintadas.

Aprovechó para aclarar que la contienda electoral no debe basarse en la perspectiva de género, sino en la capacidad que tiene cada uno de los perfiles, esto, tras la estrategia que está encabezando Morena al priorizar a Claudia Sheinbaum como su candidata destacando que "es tiempo de mujeres".