Gracias a convenios con otras instituciones, aumenta la movilidad estudiantil en la UACH

Debido a que en el último año se duplicaron los convenios con Instituciones de Educación Superior, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) informó que se registró un aumento en la cantidad de estudiantes que optan por tomar una movilidad nacional o internacional en este último semestre.

De acuerdo con la Universidad, entre 2022 y 2023 se registró la movilidad de 158 estudiantes nacionales e internacionales, mientras que en el periodo de 2023 y 2024, la cifra aumentó a 191 alumnos viajando.

Esto se debe a los convenios de doble titulación que la UACH tiene con diferentes Instituciones de Educación Superior, dado a que, durante el 2023 se tenían sólo 4 convenios, y actualmente en el presente año se tienen 13 convenios.

De esta forma, la Universidad ha logrado consolidar convenios con un total de 175 Universidades Nacionales con más de 26 países como Chile, Canadá, España, Brasil, China, entre otros.

La UACH promueve estas movilidades debido al desarrollo personal y profesional que representa, así como la facilidad para la comunicación, la adaptación y el conocimiento de otros idiomas.

Algunas de las universidades en las que pueden aplicar los estudiantes para su movilidad en Estados Unidos son Western New Mexico University, New Mexico State University y City University of Seattle; en Ecuador podrían solicitar para la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

En Argentina sería la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA); en caso de elegir Brasil, podría ser en Universidad Federal de Uberlandia (UFU), Universidade de Sao Pauolo (USP), Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) y Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

También podrían ir a Chile a la Universidad de Valparaiso (UV), Universidad La Gran Colombia (ULGC) o Universidad Mayor (UM); en Colombia las universidades con convenio son Universidad de Antioquia, Universidad La Gran Colombia (ULGC) y Universidad Mayor (UM).

En caso de pedir su movilidad para Europa, las instituciones superiores a la que pueden aplicar sería Zhejiang International Studies University (ZISU) en China; en Francia sería el Institut National Polytechnique (INP); para Rumania podrían asistir a la National University of Political Studies and Public Administration (NUPSPA).

Asimismo, las y los alumnos podrían asistir a alguna de las Universidades en España, como Universidad de Cadiz (UCA), Universidad de Granada (UGR), Universidad de Jaén (UJAEN) y Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cabe mencionar que, con estos acuerdos, los estudiantes que tomen la movilidad tendrán la posibilidad de obtener un título de alguna de las universidades más prestigiosas del extranjero a la elijan ir a estudiar.

De acuerdo con los registros de la UACH, los principales destinos de movilidad a los que eligen ir las y los alumnos, son España, Francia, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

La Universidad promueve la movilidad estudiantil con el fin de fomentar el intercambio de profesores y estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades para empresas de proyección global, como la resolución de problemas y toma de decisiones.

Además de que estudiantes chihuahuenses acudan a escuelas fuera del estado, este año se han recibido estudiantes internacionales provenientes de China y Brasil.