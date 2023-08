Grata sorpresa el contenido inclusivo en libros de texto: activista trans

“Se me hace muy interesante que los libros de texto gratuitos sean incluyentes, porque soy mamá trans y quisiera que el día de mañana que mi hija este en la escuela la vean como cualquier niña y que esté libre de violencia y bullying”, aseguró Mayte Regina Gardea activista, mujer trans y madre de familia.

La defensora de derechos humanos explicó que ante las críticas que ha escuchado y leído a través de redes sociales en contra de los libros de texto gratuitos se dio a la tarea de revisarlos y quedó gratamente sorprendida porque incluyen la perspectiva de género y un lenguaje más inclusivo.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Doble Vía ¿Dudas sobre los libros de texto de la SEP? Así puedes revisarlos todos en línea

Detalló que existen libros para alumnos, docentes y padres de familia, en los libros de apoyo para docentes y padres de familia vienen explicaciones precisas sobre lo que es el género y por ello considera que eso es lo que impacta a algunos padres y madres de familia, quienes argumentan que ponen en riesgo la educación.

Destacó que esos libros para docentes y padres están diseñados para que los adultos tenga el conocimiento ante una persona homosexual, que se le identifique, que sepan que tiene derechos como cualquier otra persona.

“El género se construye de acuerdo a la vida, como la quieres vivir o como te sientas, no de acuerdo con los genitales con los que vinieron a este mundo, sea pene o vàgina”.

Mayte Regina mencionó que es muy interesante que en los libros se mencionan las diferentes familias y no solo la tradicional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dijo que ayudan a que no se fomente el odio y el rechazo, que las niñas y niños no excluyan a quienes no tienen la misma familia que ellos.

“Me parece interesante el tema de la inclusión a las niñas y niños, sabemos enseñarles que hay personas diferentes, pero que todas, todos y todes somos iguales como seres humanos y nos tenemos que respetar”.

Mayte finalizó diciendo que hay que inculcarles a nuestros hijos el respeto, el amor propio y el amor al prójimo.