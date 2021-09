Grupo Parlamentario Plural un acto desesperado contra Morena: Reza

La presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, dio a conocer que la conformación de un Grupo Parlamentario Plural en el Senado de la República, del que forma parte el panista Gustavo Madero, obedece a una acción desesperada para detener el avance de Morena y el proyecto de la 4T.

Señaló que el hecho de que Madero Muñoz renuncie al Grupo Parlamentario del PAN pero no a su militancia al interior del partido, se debe a que Gustavo Madero busca formar parte de un grupo al interior del Senado que vaya más acorde con el interés ciudadano, lo que no significa que no concuerde o comulgue con la ideología partidista.

“Yo lo observo como una desesperación de querer avanzar en una agenda muy ciudadana y dejar de lado la parte de las bancadas y los partidos políticos; no sé si les vaya a funcionar pero la verdad es que son momentos en que se requiere mucha unidad en la parte opositora para poder realmente hacer algo contra Morena”, dijo Reza Gallegos.

Agregó que no comparte dicha decisión porque también son tiempos en que se requiere la mayor unidad entre todos los actores políticos que conforman la oposición a lo que está haciendo la Cuarta Transformación con el país y sus instituciones.

Respecto a una posible sanción para el senador por Chihuahua, la lideresa blanquiazul explicó que eso corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo reiteró que sus estatutos respetan la libertad e independencia legislativa.

La también diputada federal Rocío Reza, manifestó que lo que se ha visto hasta el momento es que esos senadores están planteando una agenda de temas específicos en donde coinciden distintas voces y en donde quieren probar la vía con perspectiva ciudadana, pero en el caso de Gustavo Madero, aclaró que no dejará su militancia en Acción Nacional.