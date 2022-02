Habita el señor Monserrat bajo una fuente del Paseo Bolívar

Un hombre en situación de calle, identificado como Monserrat, se instaló en una fuente seca del Paseo Bolívar, próxima a la calle Sexta, que está en la banqueta frente a un negocio abandonado que se llamaba El Muchacho Alegre, y actualmente está en renta.

La fuente que ya está abandonada, está ubicada exactamente frente al paso peatonal de la estación Quinta Gameros del sistema de transporte público Bowí, se ha convertido en un hogar para Monserrat, de 52 años, quien es originario de Creel, en la Sierra Tarahumara. Posteriormente, vivió la mayor parte de su vida entre ciudad Cuauhtémoc y La Junta.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Antes vivía en el Parque Lerdo, pero me corrió la policía. La policía me dijeron que viviera debajo de esta fuente, nada más con que limpiara. Todo el tiempo he vivido solo; sobrevivo pidiendo ayudas, quisiera construir para que esté mejor, quisiera subir las paredes y techarlo”, compartió.

Actualmente ha acondicionado con unos cartones grandes como puertas, y una especie de divisiones, donde también realiza sus necesidades básicas como alimentarse.