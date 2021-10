Habla Enrique Serrano, excanidato del PRI del presunto fraude electoral del 2016

"El principal sorprendido del triunfo de Javier Corral fue el mismo Javier Corral ya que hasta sus propias encuestas lo marcaban perdedor", dice el priista Enrique Serrano Escobar, excandidato a gobernador en 2016, y que fue "derrotado" por el exgobernador panista Javier Corral.

"Todas las encuestas, tanto las del PRI como las del PAN, nos marcaban arriba en las preferencias de la ciudadanía, sin embargo observamos varias anomalías previas a la elección y que a la larga terminaron en nuestra derrota", agrega Serano Escobar, quien se mantiene alejado de los reflectores de la política desde hace ya un poco más de 4 años.

El pasado viernes la Universidad de Texas en el Paso, UTEP, dio a conocer un ejercicio estadístico y matemático a través del cual se demostró científicamente que hubo factores externos a la votación normal en junio del 2016 y que dichos factores fueron decisivos para que Serrano fuera derrotado en las urnas.

"Estamos hablando de una diferencia de cerca de 200 mil votos entre las papeletas de votación que emitió el IEE en contra de los votos que se contaron, cuando contrasté esos números dije: ¡Milagro! Los votos se multiplicaron como los panes y los pescados de la escritura; sabía que algo andaba mal y le di parte al partido para que ellos hicieran la impugnación", agregó Serrano.

El ejercicio estadístico llevado a cabo por la universidad norteamericana "no tiene ningún tipo de sesgo político. Son gente que están ajenos a la política mexicana e incluso me comentan que uno de los que participó en este ejercicio es un físico nuclear. Nada que ver con política. Estos ejercicios se utilizan luego en las clases de maestría y doctorados para ilustrar situaciones reales que son demostradas por las matemáticas y la estadística", menciona Serrano Escobar.

"Yo me di cuenta cómo llegaron las papeletas que se utilizaron para embarazar las urnas.

Unas horas antes de que se llevará a cabo la elección, sábado, aterrizó en el aeropuerto de Chihuahua capital el avión de un respetado y poderoso empresario mexicano a quien me imagino le pidieron el avión sin decirle para qué, y posteriormente comenzaron a bajar cajas y cajas de "papelería" que venía para Javier Corral.

Esto me lo comentó un amigo piloto que yo tengo y que fue él quien le preguntó a los cargadores qué era lo que estaban bajando del avión y ellos respondieron "una papelería para Javier Corral" , extraño que a unas horas de llevarse a cabo la elección llegué papelería para un candidato . Después nos dimos cuenta que eran las papeletas que después se convirtieron en votos para "embarazar" las urnas" , refiere el excandidato tricolor.

"Yo sé que la política son pisotones y en el camino pueden pasar muchas cosas. La verdad que ya estoy alejado de los reflectores y dedicado a mis actividades particulares en las que afortunadamente me va muy bien. No me arrepiento de nada siempre apoyé al PRI y estuve ahí cuando me lo requirieron", agregó Serrano.

"Hay una gran diferencia entre no hacer nada y estar en reposo, son dos cosas muy diferentes y ahorita me encuentro en reposo de la política pero en mis actividades diarias te puedo decir que ando como rehilete, me levanto a las 6 de la mañana teléfono en mano y termino mi día a las 12 de la noche. No nos falta el trabajo y aquí seguimos", finalizó Enrique Serrano.