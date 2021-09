Habla Javier Corral sobre la operación impunidad para César D.

El ex gobernador Javier Corral Jurado aseguró que es falso que se le hayan regresado varias propiedades a César Duarte y alertó de la regresión que pudiera darse en el combate a la corrupción.

Advirtió que se trata de información distorsionada con la que quieren confundir a la ciudadanía, difundiendo los comunicados del represente legal de César Duarte, sin revisar el registro público de la propiedad.

A través de un video en su red social negó que él tuviera conocimiento sobre el desistimiento presentado por la FGE, por lo que ha pedido a su ex titular César Augusto Peniche, líder de la Operación Justicia para Chihuahua que explique el tema de extinción de dominio.

“Ningún bien será restituido ni entregado físicamente, porque a diferencia de las descalificaciones hechas en el comunicado de la actual FGE, la solidez y profesionalismo con que se integraron los expedientes ha permitido que sobre esos bienes, recaigan varios embargos que han superado los amparos ante diversos jueces”.

Destacó que los bienes continúan asegurados y ello se puede comprobar en el Registro Público de la Propiedad, donde los bienes de Cesar Duarte Jáquez y de varios de sus cómplices se encuentran embargados judicialmente por la vía penal para garantizar la reparación del daño al pueblo de Chihuahua, y que deberán hacerse efectivos cuando enfrente la justicia ante los Tribunales en México.

Informó que algunos de los 10 inmuebles que presuntamente se le regresaron a Duarte, ya han causado abandono a favor del estado, esto significa que ya son parte del patrimonio estatal.

Dijo que uno de los ranchos que ya es propiedad del Estado es el Santa Rita, de 29,000 hectáreas; así como otros 8 inmuebles tanto rústicos como urbanos, entre ellos, la hidroponia en Villa Matamoros, y un inmueble en el Centro Histórico de Parral. Y también han pasado a ser por propiedad del Estado mas de 20 vehículos y maquinaria agrícola. Y 1,400cabezas de ganado.

Javier Corral mencionó que la extinción de dominio fue solo una de las estrategias paga que se reparará el daño patrimonial causado al Estado, por lo que los bienes no están en riesgo, están asegurados en diversas vías incluida la fiscal.

“Según me ha informado el Ex Fiscal Cesar Peniche, esta vía se cancelo por la declaratoria de inconstitucionalidad dictada por la SCJN sobre algunos preceptos de la Ley Nacional de Extinción de dominio. Por lo que se trata de una consecuencia de la propia resolución de la Corte no de una decisión discrecional de la Fiscalía”.

Además dijo que, en nada altera los demás embargos sobre esos mismos bienes que desde 2018 hasta la fecha se han venido dando, tanto así, que sobre varios de ellos, recaen hasta 3 o 4 embargos.

“Si a Cesar Duarte Jáquez no se le brinda protección e impunidad por el nuevo gobierno, el no recuperara la posesión de ningún bien”.

Reiteró que la idea de difundir información distorsionada es crear un ambiente favorable para Duarte, porque las investigaciones son un referente a nivel nacional e internacional, con las que se han logrado resoluciones favorables..

“De nueva cuenta, como lo hizo Duarte, intentan engañar a los Chihuahuenses con mentiras y falsedades”.

Se despidió exhortando a los chihuahuenses a que no permitan que se restituya el pacto de impunidad y que se burlen de nueva cuenta del pueblo de Chihuahua.