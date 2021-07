Habría Expogan en octubre en Chihuahua

Eduardo Prieto, presidente de la Unión Ganadera, comentó que están haciendo todos los preparativos para realizar la Expogan en la ciudad de Chihuahua, en octubre, sin embargo eso dependerá del semáforo epidemiológico.

Agregó que incluso ya se realizaron algunos tratos con artistas y el lunes sostendrán una reunión con productores locales, para ver cuál será el formato que se le dará este año a la exposición, donde se incluirá a ganaderos de otros puntos del país.

“Esperamos que sí se pueda llevar a cabo. Nosotros vamos a estar listos, si lo permiten las autoridades y la pandemia, así será”, dijo.

Prieto indicó que la gente que acude a la exposición de ganado es poca, y probablemente habría algún tipo de riesgo en el tema de las atracciones, como la presentación de los artistas, el uso de los juegos mecánicos o la convivencia de la sociedad chihuahuense en los restaurantes y bares.

No obstante, subrayó, las instalaciones son muy grandes.

“Sí necesitamos apoyar a los criadores de ganado de registro en la promoción, en la comercialización, y dar la posibilidad a los compradores de ganado de ver la genética”, dijo.

Aseguró que serán muy respetuosos de lo que digan las autoridades en cuanto al aforo y recordó que el año pasado fue cancelada la Expogan, porque el interés era no poner en riesgo a las familias.

“Si este año vemos que existe un riesgo en la celebración de esta exposición o de alguna atracción, pues definitivamente no la haríamos. Esperemos que no, que ya muchos estemos vacunados, que el riesgo sea mínimo o no exista, y con el favor de Dios estaríamos haciéndola este año”, concluyó.