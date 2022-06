Hace un año ganó la esperanza: presenta Maru Campos logros de su gobierno

La gobernadora María Eugenia Campos, presentó algunos de los logros principales que se han concretado en los primeros meses de su administración, a un año de que resultó ganadora en el Proceso Electoral 2022, destacando el saneamiento de las finanzas, la reactivación económica y las grandes inversiones en materia de salud.

Destacó que en el estado de Chihuahua y en todo el país, están cansados de la simulación, por lo que desde el inicio de su gobierno, se dio a la tarea de rescatara al estado financieramente, anunciando la creación de varias medidas como la creación del Consejo Hacendario, en donde se reunió el talento y la experiencia del sistema financiero a nivel nacional, obteniendo los mejores resultados, permitiendo así, lograr que el estado de Chihuahua después de muchos años, pudiera tener en presupuesto balanceado y no deficitario.

“Nuestra obligación es trabajar estos seis años, pero también tratar de dejar como legado, que lo que sucedió antes, no vuelva a suceder, así que trabajaremos para que la disciplina sea la nueva forma de trabajar en el Gobierno del Estado; este consejo del cual les hablo, estará muy pendiente de todo el aparato gubernamental, para evitar la corrupción y la fuga de capital”, explicó.

Campos Galván, lamentó que, en la pasada administración estatal, se perdieron muchos millones de pesos dentro de los organismos descentralizados, en donde sólo se comprobaba el 30 por ciento del gasto, dejando el 70 por ciento de los recursos, lo que significa que el dinero de los chihuahuenses, nadie sabía en donde quedaba la mayoría.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Cuestionó todas las veces que los chihuahuenses tuvieron que escuchar que no había recursos, y con ese pretexto se dejaban de hacer obras y proyectos en beneficio de los ciudadanos, y resaltó que la gente ya tuvo suficiente de escuchar que no hay dinero, que no hay recursos y por eso ahora el Gobierno del Estado trabaja para buscar la forma de cómo sí hacer las cosas.

Agregó que el presupuesto balanceado permitirá que los ciudadanos reciban obras que realmente necesitan y que de verdad van a servir, y sobre todo, sin ocurrencias, todo esto, gracias al buen manejo de las finanzas estatales, obteniendo así excelentes calificaciones ante las instancias crediticias, lo que es una muestra de que se está trabajando por el camino correcto.

“Hay que sentirnos orgullosos porque venimos de muchos años de desasosiego y de desesperanza, y les cuento que hace unos días, le comentaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, que, por primera vez en 11 años, no hemos solicitado ni solicitaremos adelantos en las participaciones federales que da el gobierno al estado de Chihuahua, porque en Chihuahua ahora sí se sabe administrar el dinero y aprovecharlo al máximo”, destacó.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En este sentido, explicó que solicitar adelanto de las participaciones federales, representaría poner en riesgo las finanzas estatales e ir generando más deuda que nadie quiere; añadió que, con el inicio de la actual administración estatal, se han saneado las finanzas a tal grado de que se pueden implementar más y mejores proyectos, con el mismo recurso que se tiene.

Resaltó que, en materia de salud, gracias a la política de gasto responsable, se ha incrementado en más del 20 por ciento el presupuesto para la salud de los chihuahuenses, sobre todo para atender los problemas generados por la pandemia que todo mundo sufrió y que aún no termina.

“Por eso desde el principio se lo he dicho a los chihuahuenses, estamos haciendo que lo que ya existe funcione, y funcione muy bien, que nuestros hospitales cuenten con el personal, insumos y especialistas suficientes para que los chihuahuenses tengan la atención que merecen”, subrayó.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La jefa del Ejecutivo estatal, mencionó que, gracias a las buenas finanzas, se ha logrado el abastecimiento de hasta el 70 por ciento de medicamentos en los hospitales estatales, y se han comenzado algunos proyectos de rehabilitación en hospitales en varias regiones de la entidad; se inició con el programa de clínicas móviles de salud, llevando especialistas a los lugares más vulnerables, beneficiando a miles de familias de las comunidades más pobres y alejadas del estado.

Recordó que el lema de este Gobierno del Estado es Juntos Sí Podemos, lo que significa que cada uno de los sectores, aportando desde sus trincheras, se pueden obtener los mejores resultados para la gente, tal y como se hizo en coordinación con la Fechac y el Organismo Internacional de Energías Atómicas, para concluir el proyecto que se heredó inconcluso, de los aceleradores lineales, para combatir el cáncer tanto en Juárez como en Chihuahua.

Hizo énfasis en que su administración busca evitar a toda costa, el dolor evitable, lo que demandará mucho trabajo, pero se dijo confiada que, con la participación de todos, se logrará en la medida de lo posible, asimismo, aprovechó para agradecer la participación de todos los sectores que han colaborado con este gobierno.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“En Chihuahua y en todo México, tenemos una deuda con nuestras mujeres, ofrecer la posibilidad de vivir, crecer y trabajar en paz, la oportunidad que nos fue negada por mucho tiempo, y en Chihuahua podemos confirmar que nadie puede ayudar a una mujer, mejor que otra mujer, por eso hemos hecho cambios muy importantes que nunca se habían hecho, dejando de ser indiferentes ante el dolor”, señaló.

Al respecto, recordó que se ha trabajo en hacer justicia, tal y como fue el caso de las conductoras que fueron abusadas por un agente de la Policía Vial, de donde derivó la implementación de un protocolo de vialidad, como nunca se había hecho, logrando que las mujeres chihuahuenses puedan circular por la ciudad de manera tranquila.

“El mensaje de este gobierno, aunque parezca muy fuerte, sea quien sea, a cualquier funcionario, a cualquier agente estatal, le debe quedar muy claro, nadie puede violentar a las mujeres y salir impune; nadie, absolutamente nadie”, puntualizó la gobernadora.

María Eugenia Campos, anunció que fueron instalados más de 200 puntos naranjas en todo el estado, y se está buscando la suma de más empresarios y establecimientos, para incrementar ese número de puntos seguros para las mujeres que puedan encontrarse en una situación de peligro.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La mandataria estatal, explicó que en materia económica también se ha apoyado a la mujer, regresando el programa de las estancias infantiles, para que ninguna mujer viva con la preocupación de saber si sus hijos estarán en buenas manos, con lo que se brinda a padres y madres de todo el estado, ese modelo que tanta falta le hacían a miles de familias, misma situación que ocurre con el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

De igual forma, fueron entregadas miles de tarjetas de descuento Juntas Podemos Ahorrar, que es un programa en donde participan más de 200 establecimientos, para que miles de mujeres en todo el estado, puedan recibir un apoyo económico mediante algunos descuentos en productos de primera necesidad.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Campos Galván, destacó también la reactivación económica, mediante la firma de convenios con instituciones de nivel nacional e internacional, como Mercado Libre, Microsoft, así como con las certificadoras de la agricultura y la ganadería, para poner en alto e impulsar a los productores chihuahuenses.

“El panorama económico es retador, pero estoy convencida de que vamos a superar todas las adversidades y vamos a demostrar que juntos sí podremos sacar prosperidad de la precariedad, tal y como siempre lo hemos hecho en Chihuahua”, manifestó la jefa del Ejecutivo estatal.

Reiteró que sabe que los ciudadanos la eligieron para dar soluciones, y por eso, aseguró que trabaja para brindar las mejores soluciones para los chihuahuenses, así como ocurrió con el conflicto de la presa La Boquilla, en donde se demostró que, privilegiando el diálogo, se pueden lograr muchas cosas.