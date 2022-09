Hamburguesada y lavado de autos en apoyo a niños de asociación Riead el 1 de octubre

Con el fin de seguir apoyando y quizas apoyar a más niños con TDAH, síndrome de down, autismo, síndrome de kabuki, parálisis cerebral, discalculias y dislexia la asociación Riead realiza hamburguesada y lavado de autos, realizada el próximo sábado 01 de octubre.

David García, especialista y fundador de la asociación Riead, relató que cuando era un niño se le dificulto mucho aprender a escribir y leer, por lo que duró tres años en el grado de primero de primaria.

Su tercer maestra de primaria le detectó algún tipo de retraso mental, por lo que lo cambiaron a una escuela de psicopedagogía, David logró aprender a leer a los 10 años, y estuvo tres años en esta escuela.

Sobre esto expresó que “es muy traumático cuando tienes una alteración, más como el que se comportaba de manera normal pues tengo capacidades cognitivas altas pero en esos procesos de lectoescritura me iba muy mal”.

Detalló también que gracias a esto “creces con baja autoestima… si no te tratan bien comienzas con problemas emocionales”. Actualmente David es especialista en desarrollo infantil, tiene dos maestrías y un doctorado, estudió auxiliar de enfermería y es docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Por esta situación que le tocó vivir de niño, en 2017 decidió abrir esta asociación pero ya cuenta con más o menos 25 años trabajando con niños con trastornos, así como adultos mayores con discapacidad.

Aunque a causa de la pandemia tuvieron que pausar las actividades por un tiempo, ya regresaron nuevamente a funcionar con técnicas de estimulación, lamentablemente estos tratamientos no son baratos.

“Casi siempre he detectado casos de papás que no tienen dinero para pagar las terapias, he tenido a niños con muy bajos recursos económicos muchos vienen hasta con anemia y no pueden pagar sus tratamientos”.

Como la asociación no recibe apoyos gubernamentales, ni de otra institución, David comenta que es muy difícil para el perseguir el fondos, por su trabajo como docente, por lo que se dispusieron a hacer actividades con el fin de apoyar a más niños.

Por esto harán una venta de hamburguesas que incluirá la soda a 70 pesos, por pedidos y puedes apartar la tuya al 614 349 95 81 y al 614 546 66 16, además limpiarán automóviles, se hará el lavado y aspirado del mismo por 100 pesos.

Las actividades se llevarán a cabo en la Calle Ingeniería, Número 1105, de la colonia Privada Universidad, hacia el norte de la ciudad, ademas aceptaran donaciones de quienes quieran aportar a esta causa.