Han detectado 15 guarderías con irregularidades en Chihuahua desde 2018

Carla Rivas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, informó que desde el 2018 hasta la fecha se han reportado 15 guarderías algún tipo de irregularidad en Chihuahua, donde algunas han tenido que ser cerradas permanentemente debido a que no cumplen los requisitos de operación según los protocolos de Protección Civil o bien, fueron suspendidas por cierto periodo de tiempo.

Estas detecciones son el resultado de los reportes de los ciudadanos y de los padres de familia, quienes preocupados por el lugar donde dejarán a sus hijos durante gran parte del día, investigan con la Secretaría sobre la estancia donde quieren llevar a sus menores de edad.

Gracias al actuar de la comunidad chihuahuense, comentó Carla Rivas que es lo que los ha llevado a detectar las estancias que cuentan con algún rezago, irregularidad o falta en los requisitos para tener en completa funcionalidad sus estancias infantiles.

Con base en los datos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, se han registrado 15 estancias desde el 2018 que contaban con alguna irregularidad, ya sea administrativa o en sus propias instalaciones; sin embargo, la mayoría que no fueron cerradas permanentemente, continúan en revisión o ya fueron autorizadas.

Durante agosto del 2021 el centro de atención infantil Leah Happy Home fue suspendido de sus labores por una denuncia de abuso sexual, donde al UCAI realizar la supervisión procedieron a suspender el centro en diciembre del mismo año.

Mientras que dos guarderías más fueron suspendidas en Juárez, una durante junio del 2022 la cual fue identificada como clandestina, albergaba 25 niños en una vivienda particular en la Unidad Habitacional Benito Juárez, la cual fue supervisada y suspendida por Protección Civil Municipal.

Algunos de los requisitos que piden Protección Civil y la Unidad de Centros de Atención Infantil son: que tenga salidas de emergencia marcadas y facilitadas para los menores, espacios debidamente separados, correcta e higiénica preparación de alimentos, cámaras de seguridad, sistema de alarmas, entre otros.

La funcionaria recordó el caso en el que una madre de familia reportó que al recoger a su hijo en una guardería en Las Granjas, se lo habían entregado golpeado, por lo que al investigar, se dieron cuenta de que ésta llevaba el mismo nombre que una unidad de cuidado infantil, pues donde se suscitó el incidente, era en una casa particular.

Según la institución, la estancia solo contaba con diez menores bajo su cuidado cuando la madre del niño afectado dio aviso del problema en la guardería, lo que llevó al Instituto de Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII) a realizar la supervisión donde los resultados fueron reportados a Protección Civil, quienes procedieron a pedir una suspensión temporal de 30 días donde la encargada pudiera regularizarse y cumplir con los requisitos faltantes.

De no cumplir con estos requerimientos de parte de las instituciones se procederá a la suspensión definitiva del funcionamiento de dicha guardería; por el momento, comentó Rivas que se acudió con los padres de familia para reubicarlos en otras estancias con una beca del 100 por ciento para que no paguen nada mientras se regulariza o no, la otra guardería.

Además, la funcionaria informó que ya le faltan algunos días para que la estancia reporte si ha cumplido con los requisitos que tenía pendientes, los cuales incluían temas de protección civil y de salubridad.

Según Rivas no son temas que le impidan estar en funcionamiento, sin embargo, el trabajo de la Secretaría es el verificar que cumplan con todo, debido a que tienen bajo cuidado a infantes muchas veces de brazos, “nuestro propósito es que se regularicen, sino lo hacen entonces se dará el cierre hasta que logren juntar sus requisitos como deben ser para brindar servicio al público abierto”.

Por otro lado, el pasado 9 de noviembre el ICHDII realizó una suspensión total por 30 días naturales de una estancia infantil denominada Toc-Toc, ubicada en la colonia Obrera, a la cual se le realizó una revisión que solicitó la UMCAI; en esta supervisión se les hicieron una serie de recomendaciones por incumplimiento de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.

Siendo las más importantes el hecho de que no cuenta con licencia de funcionamiento, no contar con documentos y permisos, no tener una salida de emergencia, así como el no contar con válvulas de cierre rápido y mecanismo en áreas de cocina, y que la ruta de evacuación esté mal distribuida.

Ésta, como otras estancias y unidades de cuidado infantil, tienen la oportunidad de volver a su función normal una vez que enmiende y actualicen sus irregularidades para volver a una completa funcionalidad o bien, que sean cerradas permanentemente.

Según Carla Rivas, varias de estas estancias ya se encuentran regularizadas, salvo casos especiales donde se tuvo que cerrar la guardería definitivamente, “en su momento que vuelvan a pedir la apertura con todos los requisitos que marca la ley de prestación de servicios de cuidado infantil, podrán volver a funcionar de nuevo”.