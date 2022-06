Han incrementado los suicidios durante los últimos años

La gente cuando se suicida no lo hace queriéndose quitar la vida, sino lo hace para no sufrir, ocurre con adultos, niños y adolescentes, esto a causa de no saber dar solución a los problemas o arrastrar consigo trastornos de depresión, ansiedad, entre otros que los llevan a caer en la desesperanza que detonará en muerte.

Oscar Esparza catedrático de la UACJ y psicólogo, habló sobre el tema de suicidios en esta frontera, afirmando que se han hecho estudios que determinan que desde el 2017 al 2020 ha habido un incremento, resultado de una tendencia que ya venía desde tiempo atrás.

“Hemos realizado estudios en adolescentes de secundaria y prepa en conjunto con el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, se hicieron antes de pandemia con más de dos mil personas y los porcentajes de pensamiento e intención de suicidio no son bajos”, indicó Carlos Esparza.

El experto en salud mental mencionó que el suicidio es distinto en cada caso, pero existen tres factores generales que se deben tomar en cuenta y que afectan de igual a las personas.

Para quitarse la vida, el primer factor que una persona tiene es sentir Desesperanza, esto es no tener ilusión, el pensar que el futuro es obscuro, que no viene nada bueno.

“Estas personas por la general han tenido problemas en su vida, con la familia, pareja, escuela, les ha ido muy mal, ha batallado bastante, tratan de arreglarlo y no pueden, al contario le genera más dificultades y de ahí surge la desesperanza, es muy abrumador este sentimiento que los lleva a la muerte”, explicó Esparza.

Otro factor social, es que en Ciudad Juárez reina la Cultura de la Muerte, son tantos los casos de asesinatos que la percepción en la persona es que es muy fácil matar o quitar la vida y no hay consecuencia, es decir hay impunidad.

“Aquí se nos hace muy normal los asesinatos, ya no se le da tanta importancia, podría decirse que hay una percepción de que la vida no tiene valor, ya con los problemas y desesperanza se aúna a detonar en un suicidio”, dijo Esparza.

Se ha observado que hay temporadas de rachas de suicidios, y esta tendencia es otro factor que invita a quitarse la vida, ya que personas que está contemplando suicidarse se anima más, el que allá muchos casos es una motivación para otras personas, es como el psicólogo expone el tercer factor de renunciar a la vida, destacó que en la raíz del suicidio se encuentra la depresión.

Para la prevención del suicidio, el psicólogo recomendó a los padres de familia estar muy atentos a los cambios negativos que tengan sus hijos, de inmediato acudir a buscar ayuda con los expertos de la salud mentar, para buscar un diagnóstico.

“Es importante que se cree una cultura sobre la salud mental, que la gente deje de creer que el psicólogo es para locos, este profesionista es para todos y ayuda en muchos casos, que no les de miedo de buscar ayuda profesional porque ir a terapia es descubrirse asimismo y evitar una perdida de vida”, finalizó Óscar Esparza, psicólogo de la UACJ.