Hasta que resuelvan tribunales, mesa directiva del Congreso estará firme: Estrada

El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, indicó que la presidencia del Congreso del Estado aún no está firme, por lo que hasta que resuelvan los tribunales sobre los recursos que se presentaron en contra de la designación de la mesa directiva.

Detalló que es importante que se separen los temas, ya que no es un problema personal en contra de Adriana Terrazas, es decir que no están en contra de ella como presidenta, sino de las acciones que se realizaron por parte de los coordinadores del PAN y del PRI de no respetar los acuerdos internos e imponer una propuesta para la mesa directiva.

Agregó que los únicos cambios que se han realizado al interior de la bancada, es en relación con la elección de una nueva subcoordinadora del grupo parlamentario, ya que Adriana Terrazas como presidenta del Congreso no puede ocupar este cargo debido a la incompatibilidad y es así que se abrirá un proceso interno para la designación.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la diputada Adriana Terrazas, lo que nosotros tenemos, es una inconformidad por el rompimiento de un acuerdo y en violación de la ley, por lo que no es un asunto personal con la legisladora”, aclaró.

En caso de que los recursos resulten no favorables, la bancada de Morena respetará por que se respeta la ley y los órganos jurisdiccionales que la aplican.

Reiteró Estrada Sotelo que el tema no es de carácter personal, ya que no mezcla lo personal con temas políticos, concluyó.