Hay 16 carpetas de investigación por trata de personas al primer semestre del 2024: FEM

La fiscal especializada en Atención a Mujeres y Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, Wendy Chávez, informó que durante el primer semestre de 2024, un total de 16 expedientes, se han elevado a carpeta de investigación por trata de personas en el estado de Chihuahua.

Expuso que actualmente, se han iniciado alrededor de 40 indagatorias por casos en los que no existe identificación de la víctima como tal, pero sí, elementos para considerar que el delito existe.

Añadió que en 2023, a partir de operativos se logró entrevistar a unas mil 200 personas que se encontraban en actividades de riesgo, para identificar si eran víctimas de trata, pero añadió que esto sólo es una parte del trabajo que realizan.

Expuso que estas entrevistas se hicieron en una primera visita a los lugares de riesgo, pero eso no significa que no se volverá a estos lugares, ya que por lo general en una primera entrevista pueden no obtenerse la información requerida para dar con las víctimas.

La fiscal añadió que se han normalizado algunas conductas, porque no son en sí delictivas como tal, aunque tengan algún tipo de sanción moral, pero puntualizó que esto no es suficiente y que es necesario hacer más para esta visibilización.

Explicó que es necesario, despertar la conciencia para visibilizar que existen actividades que se realizan de manera “libre”, es decir, las mujeres deciden llevar a cabo estas actividades, sin embargo existen una gran cantidad de casos donde las condiciones de vulnerabilidad provocan que esto ocurra.

“La parte a la que también nos hemos dedicado, es a visibilizar las actividades delincuenciales en las que participan, niñas y niños”, esto, debido a que no se dimensiona o hace visible que en realidad detrás de esto, hay personas que trabajan en grupos delincuenciales, a costa de los menores,

Ahondó en que el fenómeno de la trata, se da a través de múltiples facetas, por lo que insistió en la necesidad de generar conciencia y alejar la anti conciencia en la sociedad.

Expuso que hasta el primer semestre de este 2024, se han elevado a carpeta de investigación, 16 expedientes, pero se tienen alrededor de 30 a 40 más, que se han iniciado bajo otro rubro, ya que no se han identificado víctimas de trata, sin embargo, puntualizó que se investigan debido a que existe mucha actividad que lleva a la trata, lo que ha permitido elevar esas 16 carpetas.

Explicó que la mayor parte de los casos se registra en Ciudad Juárez y Chihuahua, por el número de su población, pero también puede darse en otros municipios con menos habitantes.

Afirmó que resulta muy complicado medir la trata de personas, porque no existe una identificación de las víctimas como tal, y si las víctimas no se ven, socialmente también resulta complicado la visibilización, por lo que desde la FEM se trabaja justamente en acudir a los lugares de riesgo, y no espera únicamente a que lleguen las denuncias.