Hay 7 investigaciones contra Andrés Valles

Al líder campesino de la región centro-sur del estado de Chihuahua, Andrés Valles Valles, le han iniciado por lo menos siete carpetas de investigación en su contra, por lo cual hasta el día de ayer fue vinculado a proceso por una de robo, le formularon cargos por daños en motín y mantiene al menos cinco más pendientes para que sea juzgado ante un juez federal.

Así lo explicó la esposa del presunto responsable, Martha Holguín de Valles, quien dijo que el gobierno del estado, la Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua interpusieron sus respectivas denuncias para que le fincaran los daños correspondientes, valuados en más de 4 millones de pesos.





Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Dijo que aparentemente cada una de las carpetas serán judicializadas ante el juez federal, para que le finquen responsabilidades por el delito de daños, por lo que podría permanecer más tiempo encerrado si cada una de las carpetas son presentadas ante un juez, que es lo que está analizando la defensa.

Explicó que en las acusaciones o las carpetas de investigación que cuentan las autoridades federales en contra de su esposo, en varios de los dichos ni siquiera se encontraba la presencia de Andrés Valles, por lo que buscarán la forma de demostrar que no puede ser responsabilizado por algo que no cometió.

Pese al gran apoyo que le han externado varios de los productores, amigos y familiares del campesino detenido, no tienen contemplado realizar alguna movilización para el próximo sábado, que es el día que se agendó para llevar a cabo la vinculación o no a proceso de la segunda causa penal.

“A nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de lucha y a todos los chihuahuenses, ayer vivimos una jornada muy preocupante, no sólo por lo que afecta a los intereses jurídicos de Andrés Valles, sino porque nos pone en la antesala de una ola de actos irreparables por la posible ilegal detención de más luchadores sociales; el día de miércoles fue vinculado a proceso usando medios de prueba que de acuerdo con la defensa legal no debieron de haberse tomado en consideración, afectando la situación legal”, comentó.

Agregó que enfrenta otro proceso por una causa distinta, pues le ejecutaron una orden de aprehensión antes de la audiencia para evitar que pudiera salir de su prisión, “se está armando una estrategia procesal en torno a un productor, a un ciudadano, en torno a un padre de familia y esposo que solamente buscó defender el medio que tiene para ganarse la vida de manera honrada y honesta, trabajando en su establo desde el canto del gallo hasta el sonido del grillo”.

Martha Holguín dijo que le pretenden tratar como si fuera un caso de delincuencia organizada, como si los productores fueran delincuentes, no sólo es él quien enfrentará estas aberraciones, también podrían venir para distintas personas, entre ellas políticos y productores.

“En el proceso legal tomaremos acciones para combatir la injusta resolución realizada por el juez en audiencia de vinculación del martes, es momento de aportar por parte de Andrés las pruebas que nos ayuden a acreditar que no es un delincuente sino un ciudadano que defendió su manera de vivir”, comentó.

Por parte del abogado Julio Medina, quien ha llevado la defensa particular de Andrés Valles, desde el momento de su detención hace una semana, no ha querido emitir algún tipo de declaración en torno a las múltiples acusaciones que le siguen a su cliente, toda vez que para el próximo sábado tendrá que elaborar su defensa para que no sea vinculado a proceso por la segunda causa penal.

El 27 de julio, alrededor de las 14 horas del día, el abogado Julio Medina y Andrés Valles fueron notificado de una segunda orden de aprehensión, para que se presentará el 28 de julio a la audiencia inicial, a fin de que pudiera conocer de la nueva acusación que el Ministerio Público federal guardaba en su contra.