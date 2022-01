Hay 8 denuncias en contra de Corral por supuesta tortura: Fiscal

El Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que a la fecha, la corporación a su cargo, ha recibido ocho denuncias en contra del ex Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, por el delito de tortura, en contra de diversos ex funcionarios que fueron aprehendidos en la llamada Operación Justicia Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hasta ahorita, las que se tienen presentadas ante la Fiscalía son ocho, pero insisto, no porque estén presentadas, significan que sea un hecho que se haya dado, es lo que estamos investigando, aplicando protocolos correspondientes, para determinar que no sea un hecho subjetivo” comentó el Fiscal General.

Sin revelar mayor información sobre la integración de estas carpetas de investigación, aseguró que se trata de ex funcionarios que interpusieron las mismas ante la Fiscalía General del Estado, por lo cual continuaran investigando cada uno de los casos para que se pueda determinar si hubo o no tortura en contra de los imputados.

De acuerdo a varios de los ex funcionarios y personas que colaboraron en el Operativo Justicia para Chihuahua, eran presionados en la Casas de Gobierno del Estado, donde se concentraba la información de los Expedientes X, y desde la prisión varios de ellos fueron torturados para que declararan en contra del ex Gobernador, según las declaraciones de varios de los ex funcionarios.