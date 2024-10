Hay cerca de dos mil casas abandonadas en la capital; la mayoría están al suroriente

La Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e infraestructura (Coesvi), informó que, de acuerdo al último barrido que hicieron para poder tener un programa de restauración de viviendas con el Infonavit, pudieron detectar cerca de dos mil viviendas abandonadas en la capital el estado, las cuales en su mayoría están ubicadas en la zona suroriente de la ciudad.

José Antonio Chávez Rodríguez, titular de la dependencia estatal, explicó que, si bien no cuentan con una cifra precisa, los cálculos que han hecho en conjunto con el Infonavit, arrojaron que en Ciudad Juárez, debe de haber cerca de cuatro mil viviendas en esa misma condición de abandono.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Están en una situación, si no propiamente de abandono, que no están habitadas, es decir que es importante determinar las condiciones de las que no están habitadas; si hay vivienda que está abandonada o no sabemos propiamente si hay un proceso jurídico o si están en vías de algún tema legalmente por resolver; lo que sí sabemos es que son viviendas que no están actualmente habitadas”, dijo en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Ante esta situación, comentó que las viviendas que ellos como dependencia han puesto a la venta todas están habitadas, explicando que habitualmente algunas de estas que dejaron de pagarse por cuestiones por el crédito, estas fueron reacondicionadas y puestas a la venta de nuevo.

En cuanto a porque la mayor parte de las viviendas están ubicadas al suroriente de la ciudad, Chávez Rodríguez comentó que en algunos años, la mayor parte de los desarrollos habitacionales se dieron en aquella región, tanto de la capital como en Ciudad Juárez, por lo cual la gran parte de estas casas está en dicha condición.

Ante esto, explicó que han planteado ante directivos del infonavit la aplicación del programa denominado “Aliados por la Vivienda”, donde ambas dependencias ubican casas que estén en abandono y que legalmente, pueden retomar para reconstruir y ponerlas a la venta de quien si lo requiera.

“Recientemente volvimos a participar en el programa de “Aliados por la Vivienda”, con el Infonavit, con la intención de recuperar viviendas para que sean rehabilitadas y sean puestos de nuevo al mercado de la vivienda social; este es un programa que ya hemos manejado en varias ocasiones y que de nuevo con la asignación de 150 viviendas en Ciudad Juárez,iniciamos el programa para este año”,dijo.

Chihuahua Reportan basurero clandestino y presencia de plagas en terreno baldío de colonia Sierra Azul

Explicó que para Ciudad Juárez, la intención es que las 150 viviendas se rehabiliten y sean puestas en el mercado de vivienda social, con la finalidad de que todas aquellas personas que tengan necesidad de comprar una casa, la puedan adquirir, ya sea por medio de crédito Infonavit, crédito bancario e inclusive mediante otros mecanismos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La intención de este proyecto o de este programa es que no nomás sea la recuperación de vivienda la que sea la parte fundamental del programa, sino que; sumado a que todo esto recuperemos algún espacio público que beneficie a la zona donde serán asignadas las viviendas”,

En otras experiencias, como en el caso de parajes de San José en Ciudad Juárez, donde se reactivaron 150 viviendas, restauraron también un parque y un centro comunitario, por medio de una fundación llamada “Hogares”, pueda pasar de servicio para 500 personas, llegue a los 7 mil.