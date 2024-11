Hay condiciones para realizar la consulta indígena: Diputado Arturo Medina

El presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, Arturo Medina Aguirre aseveró que se tienen las condiciones de seguridad para poder efectuar el foro de diálogo con pueblos originarios a realizarse este sábado 16 de noviembre en el municipio Guachochi.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI recalcó que los elementos de seguridad tanto estatales como federales se encuentran en la zona con operativos permanentes para garantizar el orden y el bienestar de la ciudadanía.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por ello, destacó que se ha observado coordinación plena entre los diferentes órdenes de gobierno y reconoció que la Federación, en cumplimiento de las responsabilidades de su competencia, se encuentra presente en la Sierra del estado ejecutando acciones de vigilancia.

En cuanto a los enfrentamientos que se tienen en Guachochi, el priista reconoció que no se pueden ni deben negar, pero reiteró que no se deben utilizar para lucrar políticamente o generar percepciones desproporcionadas de la realidad, pues aseguró que eso no abona en la recuperación de la paz.

“En los últimos días, se han suscitado diferentes eventos, no hay que olvidar la cercanía de nuestra Sierra con Sinaloa, el descontrol que se vive allá tiene efecto expansivo en diferentes regiones, pero en el sur de Chihuahua se está conteniendo la situación. Mi llamado es a permitir que las autoridades actúen y dejar de generar discursos politiqueros en torno a una situación que les duela a las familias”.

Sobre la supuesta suspensión de clases en la localidad, la cual notificó la diputada local por Morena, Edith Palma, refirió que, tras el monitoreo tanto con las autoridades educativas y judiciales, así como con la sociedad, se determinó que es falso, por lo que pidió a los actores políticos que se abstengan de emitir ese tipo de información falsa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La inseguridad es un tema complejo como para que todavía le agreguen la incertidumbre que provocan los rumores; nadie que quiera ayudar a la tranquilidad de las familias hace declaraciones maximizando la situación para generar confusión”, señaló.

Recalcando que se tienen las condiciones adecuadas para poder desarrollar el evento, es que el diputado extendió la invitación para que el sábado 16 de noviembre en punto de las 12:00 horas acudan al Salón del Consejo Municipal para participar en la consulta y escuchar la opinión de los pueblos originarios.