Hay cooperación entre Estado y Fiscalía en el caso David Gámez: Familiares

Familiares de David Gámez manifestaron que han acudido a las diferentes instancias gubernamentales para exigir que se haga justicia por su muerte, además de que existe coordinación en el caso por parte de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván y el fiscal general, César Jáuregui, por lo que destacaron que tienen fe en que se hará justicia.

Permanecen las investigaciones en torno a la muerte del joven David Gámez, quien perdió la vida el pasado 20 de junio, tras sufrir un accidente cuando viajaba a bordo de su vehículo por la carretera a Aldama, cuando se atravesó una manada de caballos, impactándose contra una yegua.

Anay Gámez, hermana del joven, manifestó que desde el accidente han recurrido a las diferentes instancias como Derechos Humanos y órganos internos, en donde se han interpuesto las denuncias correspondientes para exigir justicia por su muerte, debido a que elementos policiacos borraron el sello y la herradura del animal, tratando así de ocultar la identidad de los propietarios.

Además, mencionó que supuestamente las autoridades hurtaron las pertenencias del joven; siendo sus maletas con ropa variada, caja de herramienta, computadora, tableta, gato hidráulico y dinero en efectivo.

“Mi hermano llevaba muchas cosas y cuando llegó la Guardia Nacional, casualmente no había nada que hacer en el inventario, porque no había nada que de sus pertenecías; ya no tenía nada, se robaron todo”.

Destacó que cuatro elementos policiacos se encuentran detenidos bajo investigación en relación al hurto de dichos artículos.

De igual forma, mencionó que existe coordinación en el seguimiento de las investigaciones por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el fiscal general, César Jáuregui.

“Se han portado muy bien con nosotros, nos han estado notificando de cada situación y seguimiento en el caso de mi hermano, por lo cual tenemos fe en las autoridades en que la muerte de mi hermano no quedará impune y se llegará a la identidad del propietario de estos animales”, concluyó.

Publicado en: El Sol de Parral