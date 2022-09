Hay más de 100 desaparecidos en el corredor de Coyame

El activista y representante de Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Gabino Gómez Escárcega, dio a conocer que en el corredor que se encuentra ubicado en una brecha de Coyame y Ojinaga existe un registro de al menos 100 desaparecidos que se ha documentado su privación de la libertad o desaparición con el paso de los años.

A pesar de que en el resto del estado existan decenas de casos más de desaparición, comentó que los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encuentran saturados y esto ha provocado que los “hallazgos” se retrasen y no se avance en las investigaciones que se realizan en los casos de desaparición de personas.

Gabino Gómez, como activista del estado de Chihuahua, ha llevado a cabo la representación de cientos de víctimas del delito dentro de la entidad, incluso comparte que tiene representación de personas desaparecidas de algunos puntos como Durango, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Querétaro, entre otras entidades donde parten indocumentados con el objetivo de buscar el llamado “sueño americano” y cruzar la frontera a Estados Unidos.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Con respecto a este caso, dijo que se han encontrado restos óseos, no se han podido identificar porque se requiere identificación genética; están detenidos por el área de Servicios Periciales debido a que se encuentran saturados con la carga laboral de todo el estado.

"Tenemos varios asuntos, con hallazgos, pero transcurren los meses y no dan resultados, tienen un rezago de restos óseos que están procesando, cualquier resto que requiere identificación genética hay que esperar varios meses para poder obtener información al respecto", compartió.

Dijo que esa zona del estado es de alto riesgo para el paso de indocumentados, que sabe que existen grupos criminales que cobran entre 5 mil y 8 mil dólares por persona para poder cruzar a los Estados Unidos, lo que genera una importante ganancia para estas organizaciones que siguen generando millonarios recursos con los "sueños" de los grupos criminales.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Pese a ese riesgo, dijo que la Fiscalía General del Estado no ha puesto en marcha la unidad de análisis de contexto, que debería ser la forma en que deberían integrar la investigación sobre las desapariciones de indocumentados en la frontera del estado de Chihuahua.

"Sobre el caso no hay nada, sí han buscado, pero sin ninguna orden, sin plan, queremos hacer la propuestas de lo que consideramos que se deben hacer, tienen que analizar el contexto, no se puede ver el caso como una cosa aislada, no se ve todo el panorama, patrones, formas, lugares, cruce de llamadas, probables responsables, para encontrar una orilla de donde jalar la cuerda, eso es lo que falta y lo que no han hecho", aseguró.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dijo que parte del modus operandi de los "coyotes" que se hacen cargo de cruzar a los indocumentados en ocasiones han abandonado a los migrantes en El Paso, que incluso tiene contacto con una familia de Durango, a quien abandonaron en el lado americano, luego de que ya no podría continuar, y que incluso le quitaron el celular para que no hiciera llamados al número de emergencia y este celular fue entregado a un familiar en Denver.