Hay más de 30 desaparecidos que intentaron cruzar a Estados Unidos

El activista de personas desaparecidas, Gabino Gómez, informó que en la frontera de Ojinaga y el Valle de Juárez hay por lo menos 30 personas que se encuentran desaparecidas de un periodo de seis meses a la fecha, quienes perdieron toda comunicación durante su traslado a los Estados Unidos.

Al iniciar una manifestación al exterior de Palacio de Gobierno, en la Cruz de Clavos, comentó que han exigido a las autoridades mayor presencia, toda vez que consideran que existe un "foco rojo" de desapariciones, al parecer de parte de los grupos criminales y otras cuestiones de las que no han tenido conocimiento.

"No sabemos hasta ahorita qué ha pasado con todas estas personas, todos ellos se han acercado a mí para apoyarlos en su búsqueda, pero no quiere decir que sean todos los casos y aparentemente los últimos que se lleguen a presentar", explicó el activista al encabezar la manifestación en compañía de algunas familias víctimas de estos hechos.

A pesar de los múltiples rastreos, no han podido localizar algún indicio o elemento que haga suponer el rastro de estas personas, por lo cual insisten en ser necesarias más búsquedas y no escatimar en recursos, ya que hay decenas de desaparecidos cuya única intención era buscar una mejor vida en los Estados Unidos.

“Son 30 entre Juárez y Ojinaga, las víctimas la mayoría son de Chihuahua, hay otros de Durango, México, Querétaro e Hidalgo. No sabemos qué pasa, necesitan hacer un análisis del contexto de lo que pasa, porque ya han ido, pero no encuentran nada, ¿qué está pasando?, ¿los tienen retenidos?, ¿los tienen trabajando?, pudiera ser una red de trata, no tenemos los elementos para decir qué pasó”, detalló.

Dijo que una de las grandes problemáticas que se dan en ese punto y con el caso de los desaparecidos es la burocracia de los temas judiciales, porque llegan a tardar entre 3 y 6 meses para poder acceder a un permiso para el uso de las antenas de los equipos móviles que traían los desaparecidos.

Gabino Gómez comentó que el uso de teléfonos es fundamental para conocer ubicaciones, pero que es un mecanismo muy complicado que las empresas telefónicas envíen las sábanas de llamadas, el Ministerio Público debe hacer la petición al Fiscal General, posteriormente él hace la petición a un juez federal y tardan semanas para tener la autorización.

“Debería aplicarse una política más eficaz, sale el acuerdo y haber cuándo la empresa envía la información y se pierden tiempos muy importantes para esas personas que quizá se podrían lograr localizar”, detalló.

En la manifestación participaron varios familiares, incluso como el caso de Silvia Reyes, quien viajó desde Hidalgo para buscar a su hijo Omar Reyes, a quien no han podido localizar, pues explicó que salió de su domicilio con el “sueño americano” para poder buscar mejores posibilidades de vida en aquella nación.

Comentó que fue a través de un primo que tuvo el contacto de un “coyote” quien lo ayudaría a pasar a los Estados Unidos, pero que durante el trayecto dejaron de tener comunicación con Omar y que lo único que supieron fue que envió un mensaje de ayuda para que llamaran a los números de emergencia.

Como el caso de Silvia Reyes, hay más de una veintena de casos más donde jóvenes y adultos buscan la posibilidad de llegar a los Estados Unidos, pero en el camino “desaparecieron” sin que nadie supiera de su paradero y sin dejar un solo rastro que pueda ser rastreado por las autoridades.