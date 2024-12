Hay que romper el techo de cristal: Diputada Lorena de la Garza en conferencia vs violencia

La Diputada regia, Lorena de la Garza, impartió una conferencia de nombre “Creo en las mujeres. Creó para ellas” para la ciudadanía chihuahuense" en el Teatro de la Ciudad como parte del círculo de conferencias “Techo de Cristal”, en donde habló de su historia y expuso todos los casos de violencia política tanto contra ella como a su familia y seres cercanos.

Mónica Meléndez, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, quien es parte de la organización de esta conferencia, señaló que busca impulsar las medidas que permitan avanzar en el “quiebre” del techo de cristal.

Este término se refiere al conjunto de normas que en realidad no están escritas al interior de las organizaciones, las cuales hacen difícil que las mujeres tengan un acceso a los puestos de alta dirección, además, se trata de una metáfora sobre la pared invisible y a la ausencia de códigos que imponen limitantes al personal femenino de cualquier empresa.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De esta forma, la diputada, Lorena de la Garza, quien fue la primera ponente de la conferencia, habló sobre cómo la política debe de ser un espacio seguro al igual que otros, en donde pueden ejercer su trabajo en beneficio de la ciudadanía y no estarse cuidando de no molestar a nadie para no sufrir violencia.

“Así como las calles deben ser seguras para las mujeres, también lo debe ser la política”, la diputada habló sobre cómo dentro de su entorno en la política comenzó a ser violentada por sus homólogos, así como por el mandatario de turno cuando trataba de avanzar en su carrera.

Dentro de su exposición, habló sobre cómo en su primer intento de ser diputada de Nuevo León sufrió violencia laboral y de género por parte de sus homólogos masculinos, llegando al punto en que el acoso llegó hasta sus familiares.

Contó como en el intento de hacerla renunciar, los mandatarios se metían en sus cuentas personales para desprestigiarla ante la sociedad y que sintiera la suficientemente vergüenza para no volver a la política.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Cada vez son más las mujeres en los niveles altos de decisión, pero hacen falta aún más para promover una inversión fuerte a favor de las mujeres y adolescentes”, expresó de la Garza, dejando como mensaje que se debe romper el techo de cristal y que, no se debe subestimar el poder de la persistencia.