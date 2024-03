Hay que salir a ganar, vamos a defender Chihuahua: Marco Bonilla

Luego de oficializar sus registros ante el IEE como candidatos a alcalde, síndica y diputados locales, los candidatos y líderes partidistas, salieron para ofrecer algunos mensajes a los militantes y simpatizantes que acudieron al acto protocolario.

En este sentido, el candidato a la Presidencia Municipal, Marco Bonilla Mendoza, mencionó que lo que se busca con la alianza es que Chihuahua siga creciendo y siendo una de las ciudades más competitivas del país.

Adelantó que una vez que resulten ganadores, el Municipio seguirá colocando las finanzas y los recursos de los chihuahuenses, en una caja de cristal en donde todo sea transparente y no como lo hacen otros gobiernos como los de Morena, que tanto daño han hecho al país.

Ya con este paso, estamos todas y todos oficialmente registrados, pero, sobre todo, estamos listos para salir a ganar

Recordó que tres años atrás, de la mano de la hoy gobernadora María Eugenia Campos, se tuvo un triunfo histórico y se convirtió en el alcalde más votado de la historia de la capital y el tercero más votado en todo el país, rebasando a Morena con más de cien mil votos.

Bonilla Mendoza, reconoció que en sus tres años de gobierno se ha privilegiado la transparencia, el trabajo cerca de la gente, en las escuelas, en las colonias, en las fábricas, de la mano de los órganos colegiados y cámaras empresariales, convirtiendo una ciudad que brinda empleos, con espacios de convivencia, en donde se privilegia la familia y se ayuda a los más pobres, pero se le apuesta a la prosperidad permanente y no al bienestar temporal.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Reiteró que, en materia de seguridad, se tienen importantes avances, pues anteriormente Chihuahua se encontraba en el lugar 35 de las ciudades más violentas, y actualmente pasó hasta el lugar 49, es decir, a dos lugares de salir de la deshonrosa lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.

A nombre de los cinco candidatos a diputados locales, Alfredo Chávez hizo uso de la palabra en donde destacó el ánimo de trabajo y de servicio que tienen sus compañeros candidatos, a quienes calificó como chihuahuenses que quieren defender Chihuahua.

Alfredo Chávez recalcó que Chihuahua está siendo atacado como con el robo del agua, la desaparición de las estancias infantiles, la nula inversión para las carreteras federales, el abandono en la crisis migratoria, la desaparición del Seguro Popular, entre otros embates por parte del gobierno de Morena.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Esta será una elección en donde se va a definir qué tipo de México y qué tipo de Chihuahua vamos a tener; ¿qué México queremos, el de un solo hombre o el de todos?”, enfatizó el candidato por el distrito 18.

En su mensaje, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete, calificó a los candidatos de Juntos Defendamos a Chihuahua, son grandes guerreros que buscarán sacar adelante a Chihuahua.

Destacó que, con los candidatos a diputados locales, se demuestra que la alianza le apuesta también al cambio generacional con perfiles jóvenes y muy talentosos.

Lamentó que existan candidatos de otros partidos que lo único que buscan, es tomar el dinero de los impuestos de los chihuahuenses y llevárselo al centro del país para financiar obras faraónicas que no sirven de nada, como un tren que no funciona, una refinería que no refina o un aeropuerto que no tiene vuelos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La dirigente del PRD, Nohemí Aguilar celebró el registro de los candidatos de la coalición, y se dijo entusiasmada por el registro de Marco Bonillo de quien dijo, está segura de que repetirá otra gestión como alcalde.

“Vamos a seguir con el cambio, vamos a seguir con las buenas acciones que han caracterizado a Marco Bonilla; son importantes las alianzas, pero no solamente con los partidos políticos sino con la ciudadanía, por eso agradezco las alianzas que estamos haciendo con los ciudadanos”, dijo.

La secretaria general del PRI, Kenya Durán, manifestó que con la alianza PAN, PRI, PRD demuestra que se lograron comprender las alianzas priorizando el bien de Chihuahua con el mejor candidato que puede representar a esa alianza.