Haz ciencia, y descubre con ello todo un universo casi mágico de conocimientos… Sin Límite

Investigar, analizar y dar a conocer lo que se descubre es parte del método científico; ¿sabías que tú eres un investigador natural? Esto se debe a que los niños son curiosos y les gusta saber el porqué de las cosas; en esta edición conoce los pasos a seguir para convertirte en científico y también haz experimentos seguros.

Ya estás de vacaciones y los días de descanso invitan a relajarse, jugar y cuando las posibilidades lo permiten, salir de la ciudad; es necesario tener en mente las medidas ambientales ya que cuando las personas visitan playas o el bosque la contaminación suele aumentar; no olvides cuidar tu planeta dondequiera que te encuentres.





En vacaciones, cuida tu mundo

Cada vez que llegan los días libres se incrementan las toneladas de basura que generan los seres humanos; se utilizan más plásticos y si las personas no toman las acciones adecuadas para depositar los residuos en los lugares correctos, el planeta sufre las consecuencias. A esto agrega que los medios de transportes, el consumo excesivo y la tala de árboles, entre muchas otras, son actividades que generan que nuestro mundo se deteriore cada vez más.

Si bien no puedes estar en todos lados, desde donde te encuentras disfrutando de tus vacaciones marca la diferencia.





Acciones





-El transporte importa, menos auto y más caminatas o paseos en bicicleta es la opción

-Consumir la gastronomía local es otra forma de ayudar a la Tierra

-Los hábitos de reciclaje se llevan a donde quiera que vas

-Nunca dejar basura en la playa, montaña o el parque

-Cuidado con las fogatas, apagarlas es obligatorio

-Utilizar bolsas de tela en vez de plástico beneficia al mundo

-Usar la luz y el agua con medida

-Deposita la basura ¡DONDE VA!





Si viajas con tu mascota debes…





Proteger la fauna también forma parte del plan de acción en vacaciones; tu mascota está incluida en este tema por lo tanto la preparación es clave para que cualquier viaje sea exitoso y tu perro o gato lo disfrute; debes asegurarte de que cuente con sus vacunas y desparasitarlo antes de emprender la gran aventura.





Tips





-Si vas a viajar a un clima cálido y húmedo, corta antes su pelo, servirá para que tú perro o gato se mantenga fresco y a la vez te será más fácil encontrar las garrapatas en caso de que las tenga

-La placa es básica, incluye la información de contacto ¡que no salga sin ella!

-Lleva su alimento

-No olvides comederos y bebederos portátiles o plegables

-Incluye correas y uno o dos de sus juguetes favoritos

-Carga con material absorbente para excrementos, si viajas con tu gato y bolsas para excremento, si viajas con tu perro

-Su cama debe estar en la lista de artículos que vas a llevar así como collares y medicamentos que incluyan protección contra parásitos.





Respeta la fauna





Si vas a salir fuera de la ciudad recuerda que se debe observar la fauna en especial la salvaje a distancia; no sigas a los animales ni te acerques a ellos y mucho menos los alimentos, ellos tienen sus propias reglas; controla a tu perro o gato en todo momento, no dejes que se aparte de ti.

Es importante que tengas en mente que es gracias a la conservación de nuestra biodiversidad que: se sostiene la vida en la tierra. Se mantienen los diferentes hábitats y la protección del patrimonio natural.





¡Pura ciencia!

El proceso de hacer ciencia permite aprender sobre el mundo a través de la observación y la experimentación; por medio de esta disciplina se obtienen conocimientos más amplios sobre cómo funcionan las cosas y da una visión diferente de la realidad además de que aporta información muy valiosa, Desde el funcionamiento el cuerpo humano hasta la mecánica de los automóviles o las energías renovables, todo esto se conoce gracias a los investigadores que dedican años de estudio para descubrir cómo y porqué pasan las cosas.

Los científicos:





1 Diseñan, planifican y dirigen ensayos e investigaciones

2 Se organizan y siguen un método, toman muy en serio su trabajo

3 Hacen preguntas importantes que descubren respuestas que pueden probarse

4 Utilizan herramientas específicas para estudiar el mundo natural

5 Realizan observaciones cuidadosas y registran todo lo que descubren

6 Analizan e interpretan los datos

7 Construyen explicaciones

8 Comunican la información





Piensan, estudian y trabajan

-Un científico nunca deja de aprender, jamás está desinformado sobre los nuevos descubrimientos y avances, la ciencia cambia constantemente y deben estar actualizados.

-Son súper curiosos y cuestionan todo lo que observan y también lo que ya saben. Un buen científico puede estar dispuesto a refutar sus propias ideas si algo no parece tan obvio. Tener la mente abierta debe ser una primera regla para ellos.

-Con el fin de descubrir nuevas formas, métodos y campos de estudio, es necesario tomar algunos riesgos. Los científicos deben estar listos para cambiar todas sus teorías y buscar nuevas líneas de investigación si las evidencias los llevan a ello.





Palabras clave





Investigar.- Indagar para descubrir algo

Descubrir.- Dar a conocer lo que estaba oculto o no se sabía

Método.-Estrategias, procedimientos y técnicas que encaminan la acción hacia un objetivo específico, es decir, conforma acciones determinadas y precisas que permiten la obtención de cierto resultado o finalidad.

Analizar.- Examinar algo con detención hasta los más mínimos detalles.

Interpretar.- Entender, traducir y explicar algo.





Especies en peligro

Existen especies que corren el riesgo de extinguirse, quiere decir que dentro de pocos años no existirán si no se toman acciones para salvarlos; parte de la fauna ha perdido su hábitat porque las ciudades cada vez son más grandes y el lugar donde ellos viven se hace más pequeño. Cada año crece la lista de animales que pueden desaparecer, algunos son muy conocidos y otros no tanto, pero todos son importantes para el equilibrio del ecosistema.

Cuando se buscan las causas de su situación, los especialistas afirman que la sobrepoblación humana requiere de más terrenos para cultivar y criar ganado lo que reduce los lugares donde viven millones de animales.





Oso polar





Este mamífero es una de las especies más amenazadas en la Tierra; algunos no les pronostican más de un siglo de vida. El deshielo del Ártico o Polo Norte es la principal causa por la que pueden desaparecer. Se calcula que existen solamente alrededor de 20 mil ejemplares.

Es uno de los carnívoros terrestres de mayor tamaño en el mundo

Es un animal hermoso, feroz y excelente nadador

Su piel es negra y su pelaje blanco

Cazador solitario, su mordida es más fuerte que la del tiburón





Tigre





Según información de científicos, hay menos de 4 mil tigres en el planeta; su supervivencia está cada vez más amenazada, la caza es la causa principal; también influye la deforestación en la que se involucra al ser humano.

El continente asiático alberga a algunos de los animales que están en peligro de desaparecer; el tigre es uno de ellos; este mamífero puede llegar a medir hasta tres metros y medio y pesar alrededor de 360 kilos. Las hembras son más pequeñas, ellas pueden medir hasta 275 centímetros y pesar 170 kilos.

El color de su pelo puede variar de naranja a blanco

Solitarios y territoriales

Su piel es muy cotizada en el mercado negro

Sólo se encuentra en Asia





Gorila de montaña





Existen alrededor de 800 animales alrededor de la Tierra. Viven en África Central en laderas volcánicas. La agricultura, la minería ilegal y la destrucción de los bosques para la producción de carbón vegetal han dañado el ambiente de esta especie que se desplazan por lo general a cuatro patas.

Es común que queden atrapados en trampas que se ubican para atraer a otros animales de los que se obtiene su carne. Los gorilas pueden trepar en los árboles y viven en tropas que están dirigidas por un macho adulto mayor a menudo llamado espalda plateada.

Es terrestre y puede caminar unos metros en dos patas

Los machos pueden pesar hasta 200 kilos

Son principalmente herbívoros

Pueden vivir entre 30 y 40 años





Acciones para protegerlos





Evitar la contaminación de los recursos naturales

Cuidar los árboles y bosques

Evitar dañar al medio ambiente

Denunciar la caza prohibida