Hechos en Juárez pueden impactar en futuras inversiones: Index Chihuahua

Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, señaló que es muy desafortunado para Chihuahua el que no haya empezado el año 2023 con paz, y que estas situaciones pueden llevar a desincentivar inversiones futuras, lo que no ayuda al crecimiento de la ciudad y del Estado.

Compartió que al tener contacto con los compañeros de Index Juárez, estos le comentaron que se regresó a la normalidad en aquella ciudad, y que no hubo acciones extraordinarias por parte de las empresas para reiniciar operaciones este lunes.

Dijo que al ocurrir estos hechos en un día inhábil, muchas de las empresas no estaban trabajando; sin embargo, manifestó que al final de cuentas afecta en la percepción, sobre todo en aquellas inversiones futura. “Ya hay inversiones en proceso, y una vez que cruzan el punto en el que conocen la ciudad y el estado, y el nivel de autoridades, generalmente ya no hay ningún problema y están listos para instalarse; el problema es para aquellas inversiones potenciales que apenas estaban en proceso de llegar, pues no es nada grato el tipo de noticias que suceden en el entorno de nuestro estado”, apuntó Rivas.

Recordó que en el año 2010 se fueron inversiones muy importantes de Ciudad Juárez, entonces en términos genéricos, cualquier inversionista que esté viendo lo que pasó en Chihuahua, se preocuparían por el Estado de Derecho, “que es la prioridad número uno para la atracción de la inversión”.

Por ello, se hizo un exhorto a las autoridades a que puedan encontrar a los prófugos lo más pronto posible, y que el mensaje que dio este suceso, es que se debe mejorar muchísimo el sistema de seguridad en lo general, ya que esto puede pasar en cualquier lugar, pero desafortunadamente ocurrió en el Estado de Chihuahua, apuntó.

En este sentido, se espera que esto sirva para poder fortificar aún más todo el sistema de seguridad, y consideró que parte de este sistema se va a fortificar con el proyecto de Centinela, pero mientras se implementa y da resultados, “estamos expuestos a situaciones como las reflejadas este domingo”.

Finalmente, al igual que el presidente del CCE Chihuahua, manifestó la necesidad de pensiones dignas a los familiares de los elementos fallecidos en este motín; así como mantener alerta a la ciudad.