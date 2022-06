Héroes de la Salud enfrentaron contingencia sanitaria con jornadas extenuantes; ahora están desempleados

Personal médico, de enfermería y otras áreas que conformaban el equipo "Héroes de la Salud" en el Hospital Central del Estado, quedaron desempleados desde el pasado 16 de mayo, a poco más de dos años de la contingencia sanitaria por el Covid-19, a la que hicieron frente en medio de extenuantes jornadas, turnos extra y sin base laboral.

Los afectados informaron que alrededor de 30 personas, fueron contratadas en 2020, para hacer frente al Covid-19, bajo el programa denominado "Héroes de la Salud", y asumieron su puesto con la responsabilidad que ameritaba una pandemia.

Desde los primeros días, soportaban una gran carga de trabajo, pues además de sus actividades, tuvieron que cubrir vacaciones, faltas e incapacidades de empleados con base, además de que gran parte del tiempo que trabajaron en el hospital, tenían que doblar turnos que no fueron debidamente remunerados.

Los afectados pidieron quedar de manera anónima debido a que temen represalias en su contra, sin embargo cuestionan el hecho de que siendo un programa a nivel nacional, “Héroes de la Salud”, no formaban parte de la base de trabajo del sindicato, ni de Instituto Chihuahuense de la Salud, no además de que no tenían clave presupuestal.

Durante toda la pandemia, laboraron en los diferentes turnos del hospital, enfrentando a la pandemia en la primera línea, “con el paso del tiempo se autoriza que nosotros como Héroes de la Salud comenzáramos a doblar turno, contratos extras (vacaciones, incapacidades, faltas, etc) “.

Es decir, hubo un aumento en la carga de trabajo y era la mayoría de los "Héroes" quienes cubrían dichos turnos. Posteriormente, señalaron, comenzaron los despidos del personal, por diferentes motivos. El Sindicato hizo el cambio de clave 509 a varios de los compañeros "Héroes", pero no en su totalidad.

Actualmente, siguen con el contrato de "Héroes de la salud", contratos que les hacían firmar cada mes.

Relatan que día 13 de mayo del 2022, “personal de Recursos Humanos del hospital nos manda un mensaje en un grupo de whatsapp que teníamos del hospital, donde se nos informa que ya no se nos renovará nuestro contrato como "Héroes de la salud" a partir del lunes 16 de mayo del 2022, y adjunto un oficio firmado por la jefa de personal del Hospital Central del Estado.”

Explicaron que ya no podían presentase a trabajar después del día 15 de mayo, aún y cuando tenían un contrato extra. “Sin más ni más, se nos acabó el trabajo, de un día para otro”. Tras esta situación acudieron al sindicato del Ichisal, y esperan que se les reacomode, peor mientras tanto, forman parte del ejército de salud que hizo frente a la pandemia y que hoy en día, están desempleados.

