Hijos de adulta mayor desaparecida en Parral amplían búsqueda a la capital del estado

Arriban a la capital del estado, hijos de Graciela Villalobos, quien lleva 27 días desaparecida, luego de que saliera de su hogar en la colonia Che Guevara del municipio de Parral.

Explicaron que durante estos días no han logrado obtener algún dato concreto que los ayude a localizarla, por lo cual extendieron su búsqueda a la ciudad de Chihuahua, en donde estarán realizando diversas acciones.

Mencionaron que realizarán la pega de pesquisas con la finalidad de acercar la información a la población para que, en caso de que tengan algún dato, lo aporten directamente.

“Estamos muy desesperados, nos han hecho algunas llamadas pero en su mayoría son reportes falsos, debido a que cuando llegamos nunca logramos localizar a nuestra madre”.

Señalaron que cada día que pasa es un mayor riesgo para la mujer de 63 años debido a que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ya que padece de Alzheimer.

“Ella no recuerda las cosas, se le olvidan, no sabemos si ya comió, si le han brindado agua, no sabemos en qué condiciones está,” así lo expresaron los hijos de Graciela.

De igual forma, indicaron que estarán realizando entrevistas con las personas para indagar si han visto a la mujer. “Sabemos que Chihuahua es muy grande, pero no perdemos la esperanza de que a lo mejor mi mamá está aquí”.

Finalmente, comentaron que hasta el momento la Fiscalía Especializada de la Mujer no les ha brindado mayores detalles sobre los avances en la investigación, por lo cual determinaron trasladarse a realizar la búsqueda.

“Hemos recorrido también los municipios de Santa Bárbara, San Francisco del Oro y sus comunidades, ahora estaremos aquí en Chihuahua para ver si logramos localizarla”.

