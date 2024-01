Hombre hallado sin vida en refugio temporal Mármol III murió por una fuerte neumonía

Luego de que las autoridades dieran a conocer que la mañana del miércoles, había sido localizado sin vida un ciudadano que había acudido a resguardarse al interior del refugio temporal Mármol III, la Fiscalía General del Estado, determinó que la causa de muerte se debía por complicaciones a su salud, ya que contaba con una fuerte neumonía.

Te puede interesar: Registra Chihuahua 385 casos sospechosos de influenza: SSa

Estos refugios son habilitados por el Municipio de Chihuahua, para las personas que no cuentan con un hogar cálido, esto tras el mercado descenso de las temperaturas que se registra en la capital, principalmente durante noche y madrugada cuando el termómetro puede llegar a menos de los cero grados.

El sujeto no ha sido identificado, pues no se ha establecido algún lazo familiar y no contaba con identificaciones que abonarán a determinar la identidad del mismo, solo se establece que el mismo contaba con cerca de 60 años de edad al momento en que perdió la vida.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo de asegurar el cuerpo del sujeto sin vida, y luego de realizar la debida necropsia de ley, fue que determinó que esta persona había perdido la vida a raíz de una insuficiencia respiratoria agua, la cual se había derivado a raíz de una neumonía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La autoridad municipal, informó que una persona del sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad, no respondió a los llamados y solicitudes del personal, por lo que se procedió a realizar una auscultación por parte de paramédicos de URGE quienes determinaron que dicha persona ya no contaba con signos vitales.

Chihuahua ¡Amanecer helado! Pronostican temperaturas de hasta -10°C en municipios serranos para mañana

Es importante precisar que esta persona de nacionalidad mexicana, ingresó de manera normal al refugio temporal alrededor de las 20:00 horas, y de acuerdo al Gobierno Municipal, se realizó la revisión médica de rutina y no presentaba ninguna situación irregular, como tampoco huellas de violencia o lesión.

Sin embargo los informes forense, destacan que el sujeto al momento de haber ingresado al refugio, ya se encontraba gravemente dañado en su estado de salud, tanto que entre la noche fue que finalmente perdió la vida a raíz de una insuficiencia respiratoria, según determinó el médico forense.