Hondureño pide que sean deportados él y su madre; ella padece diabetes

Levi Rodríguez, un hondureño que lleva meses viajando en conjunto con su madre hacia la frontera de Estados Unidos, pide a las autoridades mexicanas que los ayuden a ser deportados hasta su país de origen, esto debido a que su mamá se encuentra en un delicado estado de salud y no puede costear el medicamento ni la alimentación que necesita por la situación de movilidad en la que se encuentran.

Una ambulancia de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) acudió esta mañana al campamento migrante del bulevar Juan Pablo II, al sur de la ciudad, donde los paramédicos atendieron a Gloria, la madre del hondureño, quien padece diabetes y por falta de medicamentos, así como por la pobre alimentación que lleva, su salud se encuentra bastante deteriorada.

Gloria, de 58 años de edad se encontraba en su carpa protegiéndose del sol, cuando su hijo notó que esta no se podía levantar, por lo que llamó a la línea de emergencias pidiendo ayuda para que atendieran a su madre.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Los paramédicos ayudaron a Gloria a levantarse y la pusieron en una camilla donde le brindaron atención médica, colocándole una dosis de insulina e indicaron que la señora no debería de estar viajando en esa condición, sobre todo porque no cuenta con los medicamentos que necesita y su alimentación es demasiado pobre como para mantenerla estable.

En días anteriores, Levi ya había llevado a su mamá a una clínica, donde un médico les dijo que Gloria padecía de diabetes y que en caso de que no se cuide como debe ser, sus recaídas por la falta de azúcar se pondrán cada vez peor.

El hondureño explicó que ya no cuentan con recurso monetario suficiente como para comprar la comida adecuada para Gloria, además que ante el calor que hace en el estado se gastan gran parte de su dinero en conseguir agua potable, por lo que es normal que no coman nada en días.

En múltiples ocasiones su comida se basa en lo que los ciudadanos mexicanos les llevan, reservando toda la fruta dulce que consiguen para Gloria, esperando que la azúcar en estos alimentos la ayuden a mantener un equilibrio, sin embargo, al ser tan poca la comida que consume, su salud se ha deteriorado rápidamente.

Es por esta razón que Levi pide a las autoridades que lo ayudan a volver a su natal Honduras, donde se encuentra la mayor parte de su familia y lo pueden ayudar a cuidar de su madre, “queremos que nos deporten hasta nuestro país, no que no dejen en la frontera sur de México, no quiero exponer a más inseguridad a mi mamá y que se ponga peor”, expresó el hondureño.