Hoy, desfile conmemorativo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

Con el objetivo de conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, este desfile iniciará el domingo 20 de noviembre en punto de las 10:30 a.m., partiendo desde el cruce de la avenida Venustiano Carranza y calle Escorza, girando por la Av. Juárez y continuando hasta la Av. Colón.

Participarán 68 contingentes integrados por más de 4 mil 700 personas, entre éstos habrá instituciones educativas, clubes y agrupaciones deportivas, así como dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno.

En cuanto al sector educativo, se tendrá la participación de estudiantes de educación básica, media superior y superior, quienes competirán en los concursos de danza folclórica, tabla gimnástica y carro alegórico temático, donde se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

En el nivel básico estarán presentes estudiantes de las secundarias estatales No. 3005, No. 3008 y No. 3020, así como de las secundarias federales No. 1 y No. 4, y la Secundaria Técnica No. 40.

En media superior se tendrá la participación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) planteles 1, 2 y 3; las preparatorias Maestros Mexicanos No. 8418 y No. 8423, y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) II.

Además, el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No.122, el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) No. 86, y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) No. 6.

En el nivel superior desfilarán jóvenes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado Profr. Luis Urías Belderráin (IByCENECH), Escuela Normal Superior del Estado Profr. José E. Medrano R. (ENSECH), y de la Escuela de Trabajo Social Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza.

Acudirán integrantes de los clubes deportivos profesionales de Chihuahua: Savage, Caudillos y Chihuahua F.C., y de las agrupaciones Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, Rescate Juvenil Deportivo, Escuadrón Militarizado Cóndor A.C., Legión Juvenil Lobos Chihuahua, Guerreros F.C., y la Presidencia Municipal de Chihuahua se sumará con los contingentes de Abuelo Policía, Wushu y Doraditos Basketball.

Formarán parte de este contingente los clubes de automóviles Chihuahua Low, Nuevo Estilo Classics & Street, y Route VW, la Asociación Municipal de Charros, el Centro de Desarrollo Integral Ecuestre “Yo te Paseo”, Charros Hacienda La Peña, y un contingente de cabalgantes de Cuchillo Parado.

En lo que respecta a las dependencias públicas, la División de Policía Vial, Secretaría de Salud, Banda de Música de Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Coordinación Estatal de Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La 5/a Zona Militar, la Guardia Nacional y la Región Área del Noreste (RANE) se suman con 150 elementos y como municipio invitado estará Juárez, que desfilará con dos carros alegóricos.