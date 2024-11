Hoy, inauguración oficial de ANEAS 2024; esperan a ocho mil asistentes

La XXXVI Convención Anual y Expo ANEAS 2024 espera recibir más de 8 mil asistentes, expertos nacionales e internacionales, empresarios, legisladores y académicos de diversos sectores relacionados con el agua.

La ceremonia de inauguración de la convención se realizará este miércoles a las 13:00 horas y a las 13:30 la inauguración de la Expo ANEAS, donde se espera contar con las autoridades estatales e invitados especiales de Francia y Países Bajos.

ANEAS es una asociación civil que agrupa a los 540 organismos operadores del agua en México, por lo que el intercambio de experiencias será muy nutrido, a la vez que se podrán fortalecer vínculos y explorar nuevas soluciones para el uso del agua.

Las actividades de este miércoles inician a las 9:15 horas con la conferencia magistral “Economía circular para la seguridad hídrica de Chihuahua” a cargo del ingeniero Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

A las 10:00 horas se tiene programada la conferencia magistral “Agua y género: construyendo un futuro equitativo” a cargo de Laura Imburgia, Senior Programme Specialist of the Water and Gender Component, UNESCO-WWAP; de Lilia Marcela Heredia Izquierdo

Presidenta de CMIC Ciudad de México y de Patricia Hernández Martínez, directora General de ANEAS.

A las 11:00 horas se hará la presentación de “Estrategias para la implementación del reuso de aguas residuales con fines de uso y consumo humano” por Rosa María Ramírez Zamora, directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y Jorge Gastón González Alcérreca, coordinador del Comité de Regeneración de Agua de ANEAS.

Por la tarde se tienen preparados varios cursos, talleres y pláticas técnicas para los asistentes.

El jueves el panel de discusión será a las 9:00 horas bajo el título de “Financiamiento y gobernanza del agua: modelos de inversión para una gestión sostenible” en la que participan por Carlos Puente López, director de Agua, Energía y Medio Ambiente de BANOBRAS; Eduardo Mestre Rodríguez, consejero Ejecutivo Senior de International Water Foundation; Jean-Martin Brault, especialista Senior en Agua y Saneamiento del Banco Mundial; y María Fernanda Peña Rivera, analista Senior de Finanzas Públicas de Fitch Ratings.

A las 10:00 horas el panel “Regeneración del agua: innovación y desafíos para la seguridad hídrica en México” con Enrique de Haro Maldonado, director general de SAPAL León; Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo CEA Querétaro; Juan Ignacio Barragán Villareal, director general de SADM Monterrey; y Jorge Gastón González Alcérreca, coordinador del Comité de Regeneración de Agua de ANEAS.

A las 12:00 horas el panel “El impacto del cambio climático en los proyectos hídricos” en el que participan Gábor Harsányi, subdirector técnico de la Dirección de Agua de Tisza en Hungría; Stuart Hamilton de Water Loss Specialist Group at IWA and Leading the CWWA Caribbean; y Alain Meyssonnier, presidente del Instituto Mediterráneo del Agua (IME).

A las 13:00 horas se tiene programado el Diálogo binacional sobre aguas transfronterizas donde participan Adriana Reséndez Maldonado, comisionada Mexicana del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) y María Elena Giner, comisionada Sección USA, el moderador será el ingeniero Mario Mata Carrasco, consejero estatal por Chihuahua de ANEAS.

El programa es muy variado e incluye pláticas técnicas, además de la clausura el próximo viernes a las 15:00 horas.