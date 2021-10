Hoy, lectura dramatizada con la obra “Hotel Juárez”

Disfruta el día de hoy, a las 19:00 horas, de la lectura dramatizada de la obra “Hotel Juárez”, a cargo de la compañía el Círculo Teatral. “En palabras de un personaje de Hotel Juárez, Ramsés: Juárez es una ciudad flotante. Es una ciudad de paso, pero muchos se quedan. Aquí se van quedando los ‘sin papeles’, los fracasados, los débiles, los que dudan. Los fuertes pasan. La obra de Víctor Hugo Rascón Banda habla sobre la migración, la pobreza, la explotación, la violencia de género."

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Círculo Teatral es un espacio de creación escénica con 16 años de trayectoria, han realizado distintos montajes alrededor de estos años, dirigido por Alberto Estrella y Víctor Carpintero, destacado director de teatro y cine, su trabajo cinematográfico incluye Once upon a time in México, Collateral damage, Simón, El gran varón y Con el valor en la sangre, además de intervenir en teatro con obras escritas precisamente por Rascón Banda.

Evento gratuito transmitido desde la página oficial de las Jornadas Rasconbadianas www.rasconbanda.art.