Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis C; aplicarán 30 mil pruebas de detección

Se calcula que 4 de cada 1000 personas vive con el Virus de la Hepatitis C, causante de la hepatitis C, por lo que este día que se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis C, la Secretaría de Salud inició la campaña de concienciación para la prevención y atención de este padecimiento.

Se invitó a la población a que acuda a realizarse un tamizaje para la detección precoz, se aplicarán 30 mil pruebas, en la capital del 1 al 19 de agosto se contará con varios módulos de tamizaje, de manera permanente se realizarán en el Hospital Central Universitario “Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera”.

La hepatitis C es una infección causada por el VHC que ataca el hígado provocando inflamación y daño a sus células y estructuras. Se considera una enfermedad silenciosa ya que con frecuencia los afectados no muestran síntomas y solo los notan cuando el hígado se encuentra gravemente dañado.

Pruebas para detectar la hepatitis / Foto de Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) y la Secretaría de Salud de Chihuahua realizan la activación en salud “Prevención de la A a la E” a fin de promover la detección y el tratamiento de la hepatitis C.

El doctor Alfredo Antonio Guzmán Macías, Coordinador Estatal del Programa de VIH y HIPS, es una de las enfermedades del hígado causadas por virus más relevantes a nivel mundial, se han detectado diferentes virus, por lo que se busca que la población conozca estos problema de salud.

Las enfermedades del hígado se encuentran dentro de las primeras causas de morbi mortalidad en el país. Las enfermedades del hígado de origen viral son un grave problema.

Destacó que al ser considerada como una “enfermedad silenciosa” como la hipertensión, la gente puede cursar con la enfermedad sin darse cuenta.

Con este tamizaje de búsqueda se busca brindar atención a quienes lo requieran, ya que incluso se les realizarán estudios sobre la función del hígado, sangre y riñones, a fin de vincularlos a un tratamiento específico que en el sector salud son gratuitos y que en el medio particular son muy onerosos.

Actualmente los tratamientos son cortos y el éxito varía del 90 al 98 por ciento con efectos secundarios mínimos.

Por su parte, el doctor Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología informó que entre los tipos más frecuentes está la hepatitis A,B y C, la de mayor incidencia la A seguido de la C.

Durante el 2021, de la semana epidemiológica 1 a la 28que corresponde al q de julio se reportaron 98 casos, durante el 2022 fueron 87, lo que significa una reducción del q por ciento, sin embargo con esta búsqueda intencional la incidencia se incrementará, pero el objetivo es que la población que de alguna manera padece la enfermedad edad se atienda.

Se informó que sólo del 15 al 25 por ciento de los infectados presentan síntomas agudos, el resto no presentan síntomas al contraer la infección, estos puedan pasar años y hasta décadas sin síntomas, pero cada vez que se replícale virus puede ser distinto el comportamiento, la manifestación de la enfermedad dependerá de la condición de cada persona.

Los principales síntomas son fatiga, fiebre, dolor en la parte derecha del cuerpo, la piel se pinta de amarillo al igual que los ojos, y la orinan se pone de color oscura.

El doctor Edwing Axcel Martínez Murguía, director médico de la Secretaría de Salud informó que en varias localidades se están aplicando los tamizares porque es importante que la población conozca que es gratuita y puede llegar a salvarle la vida.

Las últimas detecciones se han identificado muchos pacientes con positividad, incluso personas que no son vulnerables.