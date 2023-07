Hoy último día de pago de pensión a adultos mayores; largas filas y fallas de sistema

Hoy es el último día para entregar de la Pensión del Adulto Mayor, por lo que las 42 sucursales de Banco del Bienestar en el estado de Chihuahua, extenderán su atención de servicio a 8:00 a las 18:00 horas, con el fin de atender a todos los beneficiarios que apoyo este programa en los diferentes municipios.

Con algunas fallas en el sistema del banco, así como una marcada alta temperatura y decenas de beneficiarios a la espera de recibir su recurso, es como se lleva a cabo la ultimo día de dispersión del recurso de la pensión, lo cual en próximos días podrá ser cobrado en las sucursales del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios del programa de pensión comenzaron a arribar a la sucursal de Los Cuarteles, sobre la calle Ernesto Talavera y Roque Jacinto Morón, desde las 6:00 de la mañana.

La señora Isabel de 90 años, lleva 8 días esperando a que le den su beneficio, pues según explicó, que desde el lunes pasado llegaba a las 7 de la mañana, sin embargo cuando toca su turno resulta que ya no habría dinero ni en el cajero ni ventanilla, por lo que se tenía que retirar del lugar.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

También explicó que este no es el primer año que cobra su beneficio en de la Pensión del Adulto Mayor, no obstante el año pasado un cajero le retuvo la tarjeta por lo que se quedó tres bimestre sin poder cobrar la pensión, por lo que dijo que una empleada de gobierno, de la cual no recuerda el nombre, estuvo apoyándola durante un tiempo para conseguirle una credencial nueva o que le pudiera dar su dinero en ventanilla.

Ahora con su tarjeta nueva, lleva desde el lunes pasado en la fila esperando a que le permitan sacar su dinero en efectivo, soportado el calor abrazador y lo sofocado del tiempo bajo las carpas.

Una usuaria conto que trato de sacar su dinero en un banco exterior pagando una comisión módica de 11 pesos, no obstante, el cajero automático sin haberle dado el beneficio monetario le daba aviso de que ya se había expedido el dinero y que no podía intentarlo de nuevo.

Debido a que ya había ocurrido antes este caso, los trabajadores de la dependencia comenzó a dar la recomendación de esperar en las filas y no correr el riesgo de perder su beneficio por errores en el sistema de otros bancos.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Más de 100 personas arribaron desde tempranas horas de la mañana, pese a las sillas colocadas por el banco, para hacer más amena la espera por su pago, para las 9 de la mañana, poco más de 30 personas ya estaban formadas de pie bajo la calurosa sombra de las carpas.

Una de las trabajadoras del Banco del Bienestar los cuarteles, informo que esta mañana ya se llenaron de nuevo los cajeros, y que se quedarán hasta que el último beneficiario sea atendido.

Sin embargo, para las 10:00 de mañana se registró fallas en el sistema del Banco del Bienestar, retardando la entrega del pago, dejando aún más saturadas las filas. La delegación explicó que el sistema se cayó en varias sucursales, presuntamente por la cantidad exorbitante de usuarios atendidos.

Los usuarios mayores de edad temen no poder cobrar su pensión, muchos de ellos dependen solo de esta ayuda y el perderla representaría daño grave a su economía diaria, así como un mismo temor por su salud ya que por las largar jornadas de espera por la han pasado muchos de los usuarios han experimentado deshidratación y desvanecimientos.

Para este día el calendario marco a las personas cuyo apellido paterno comience con las letras ‘V, W, X, Y y Z’, siendo ya la finalización de la entrega del beneficio de este bimestre. Sin embargo, aquellos que no hayan cobrado por algún motivo, podrán acudir después del martes 18 de julio por su dinero ya sea en ventanilla del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos.