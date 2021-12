Identifica Condusef como “no localizable” a Aras Vision Group

La Condusef alertó que el registro de Aras Vision Group, Sofome (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) enfocada a la colocación de créditos de personas usuarias, fue actualizado como institución “no localizable”.

Gabriel Leija Pérez, titular de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chihuahua, explicó que esto es preocupante porque de haber una problemática no será posible proceder.





Relató que una persona usuaria solicitó una reclamación a Aras Vision Group, por lo que se buscó notificar a la institución financiera por medio del Servicio Postal Mexicano, en la dirección que proporcionada en su registro.

Como no se localizó en el domicilio registrado, las oficinas centrales de la Condusef trataron de contactarla mediante otras alternativas de comunicación que la empresa dio al momento de su inscripción, pero nunca contestó.

“Entonces, en ese sentido, la Condusef actualizó el registro de esa empresa poniéndola como no localizable. Es preocupante por el tema de que el usuario, ante cualquier problemática, nosotros no tenemos cómo localizar a la institución, para precisamente continuar llegar a un acuerdo conciliatorio, como no es localizable, no se le pueden tornar los asuntos que lleguen a presentarse en la unidad”, dijo.

Precisó que Aras Vision Group es distinta de Aras Business Group, ya que la primera es una Sofome dedicada a dar créditos, y la otra está constituida como SAPI, que significa Sociedad Anónima de Promotora de Inversión.

“El esquema SAPI se estipula para un objeto en específico, en este caso pues se otorgan como tipo acciones privadas. En el esquema Sofome es una colocación de créditos, donde al usuario de servicios financieros le van a cobrar interés, y acá en esta, están ofreciendo un rendimiento, que es un poco distinto por ese lado”, comentó.

Además, mientras que Vision Group forzosamente tiene que estar regulada por la Comisión Nacional Bancaria o la Condusef, Aras Business, no, pues su esquema se maneja diferente y a través de la Ley de Mercado de Valores, agregó.

Sin embargo, “hasta ahorita, aquí en Chihuahua, no hay ninguna otra empresa que sea de sofomes que no haya sido localizable, la única es Aras Vision Group”, advirtió el funcionario.

De esta manera, a la ciudadanía le recomendó revisar sus contratos para identificar que la institución con la que firmó, sea Aras Vision Group o Business, pues de ser la primera, pueden acudir a la Condusef tratar de ubicarla.