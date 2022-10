Identifican a los cuatro cuerpos encontrados en el Km 72 de la carretera Chihuahua-Juárez

La Fiscalía General del Estado informó la identificación de cuatro víctimas de asesinato, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 26 de octubre en el km 72 + 200, de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez.

Lo anterior, en seguimiento a las investigaciones para el esclarecimiento del hallazgo de cuatro personas sin vida, localizadas. Las identidades establecidas son las siguientes:

Francisco P. G., de 37 años; Elías C. C., de 44 años; Silvestre S. R. de 44 años y Reyes S. C., de 33 años.

Policiaca Suman nueve homicidios durante el fin de semana en ciudad Juárez

Foto: Archivo | El Sol de Tijuana

La FGE detalló que al iniciar las indagaciones pertinentes, se encontró que los cuatro contaban con reporte de desaparición interpuesto en el estado de Puebla, de donde eran originarios.

Se informó que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se apoyó a los familiares para el traslado de sus seres queridos a su ciudad natal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Hay que recordar, que según informes de la FGE, se registraron 198 homicidios dolosos en el territorio estatal, de los cuales 108 se cometieron en Ciudad Juárez, 48 en la ciudad de Chihuahua y 40 en el resto del territorio estatal.

Se detalló por parte del Fiscal Roberto Fierro Duarte que en lo que va del año se han registrado mil 737 homicidios dolosos, de los cuales mil 538 corresponden a varones y 199 fueron mujeres.