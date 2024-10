Identifican a tres más de los 11 asesinados en Ojinaga; suman ocho hasta el momento

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses logró obtener la identificación de otros tres de los 11 sujetos que fueron localizados sin vida el pasado 20 de septiembre en Ojinaga, mismos que fueron abandonados en los patios de la CFE.

Te puede interesar: Alta cantidad de homicidios retrasa proceso de identificación de los 11 asesinados en Ojinaga

En este sentido, dos de los nuevos identificados, eran originarios de Durango y del tercero, no han podido obtener su lugar de procedencia. Víctor Manuel L.G., José Salvador E.R., y Rosendo Renato O.R., son lo otros tres de los once que fueron asesinados tras un ataque ocurrido en Ojinaga. De acuerdo a las necropsias practicadas a los cuerpos, la causa de muerte oficial fue por asfixia en los tres casos.

Roberto B.G., quien tenía 29 años de edad y era originario de Ojinaga; había sido el último identificado por la dependencia, siendo la causa de muerte falta de oxigenación por ahorcamiento. La misma dependencia informó que el cuerpo del occiso ya fue entregado a sus familiares para que lleven a cabo los servicios funerarios.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En tanto que el cuarto identificado respondía al nombre de Sixto B.C., contaba con 43 años de edad y era originario de la capital del estado. La causa de muerte fue una falla cardiaca, confirmando que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares. La dependencia obtuvo la identidad de los dos sujetos que fueron decapitados, quienes respondían a los nombres de Martín Alonso I.M., de 19 años de edad e Irving M,S., de 29 años de edad; ambos con causa de muerte por decapitación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe destacar que Irving M.S., originario de Ojinaga y cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares desde el pasado sábado, fue el primero en ser identificado por la autoridad ministerial correspondiente.

Chihuahua Continúan exámenes de confianza a policías de Ojinaga; SSPE, Sedena y GN vigilan la región

Otro de los que lograron obtener la identificación fue Carlos Alejandro M.G., de 23 años de edad y quien falleció por anemia aguda, a causa de proyectil de arma de fuego, siendo originario de Ojinaga.

Los 11 hombres fueron encontrados sin vida en el terreno de la Comisión Federal de Electricidad el pasado 20 de septiembre por la madrugada en la ciudad de Ojinaga, lo que alarmó a la población. Sobre los muertos, los presuntos responsables dejaron una lona con mensaje relacionado a grupo de la delincuencia organizada.