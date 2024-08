“Iglesia tendrá con la presidenta buena relación” Monseñor Joseph Spiteri

La educación y la justicia social son dos de los temas en los que los obispos y monseñor Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México, esperan trabajar con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Aunado al trabajo comunitario en pro de la paz y la conversión de las personas inmiscuidas en la violencia.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, monseñor Joseph Spiteri reconoció que en el país la violencia es constante y en muchas partes creciente, sin embargo, resaltó que la comunidad eclesial y los obispos de México han hecho un llamado a la paz y a participar como ciudadanos a favor de la justicia y una sociedad más fraterna.

El representante del Vaticano en México pisó por primera vez una parte de la sierra de Chihuahua, “Es la primera vez que vengo a esta parte del norte”. Su estancia en Madera fue para reabrir la Concatedral de San Pedro, una iglesia importante para la comunidad maderense, la cual está dedicada al santo que preside la caridad.

Durante su paso por Madera, en la casona El Porvenir, ubicada en la calle Segunda y Morelos, propiedad del abogado Fidel León Pérez y su esposa Claudia Bustillos, se le ofreció un desayuno donde estuvieron presentes el alcalde Marcelino Prieto Carreón acompañado de la primera dama María de la Paz Márquez, así como varios sacerdotes y el director de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado, José Ruiz Novoa.

Un llamado a la conversión

Los actos de violencia entristecen al pueblo mexicano, no deben volverse costumbre, afirmó el representante diplomático del Vaticano en México, sino que como sociedad hay que trabajar desde el hogar y con los jóvenes, para que sepan que el dinero fácil no es la solución.

La construcción de la paz no es un acto aislado, sino que cada miembro de la sociedad, sobre todos los católicos, deben ir al encuentro de las personas que están solas, enfermas, por los que están pasando por momentos difíciles, víctimas de la violencia, víctimas de cosas malas, “Hay que ver cómo ayudar, cómo ofrecer solidaridad, que es humana y espiritual”.

Destacó que las autoridades católicas, obispos y sacerdotes son parte de un pueblo en el que debe de permear la esperanza de un mundo mejor, porque la esperanza viene de Dios, que siempre está presente y ayuda a seguir adelante a pesar de los problemas.

Tras la muerte de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, nació ese llamado a la construcción de la paz, a evidenciar la triste realidad que azota al país con el incremento de la violencia, por lo que en obediencia al mandato de Jesús, la Iglesia desea ayudar a cambiar corazones.

“Rezar por los hermanos que están metidos en la violencia y situaciones difíciles, nosotros consideramos a todos como hermanos, como nos dice el Señor, pero quisiéramos verdaderamente que estos hermanos nuestros puedan reconocer la realidad del amor de Dios, que pide un cambio de corazón, de actitud, un cambio de vida”.

El representante del Papa Francisco señaló que tienen la esperanza de llegar a esos corazones a través de la oración y de las obras para sanar todo el tejido social, “Las malas obras se combaten con buenas obras, haciendo el bien, la caridad, la solidaridad y la fraternidad”.

Señaló que a pesar de todos los desafíos que la población mexicana enfrenta, están las ganas de vivir, la solidaridad y buscar la manera de ayudar a los más necesitados, “Es algo bellísimo, que los mexicanos no deben perder”.

Hay que construir el futuro

Monseñor Spiteri hizo un llamado a los jóvenes a no caer en la trampa del dinero fácil de la delincuencia, sino más bien a pensar en el futuro.

Señaló que actualmente existe un bombardeo hacia los jóvenes a través de las plataformas sociales, que les dicen que todo debe ser inmediato y sin esfuerzo, “Necesitamos construir el futuro con ayuda de la gracia de Dios y la solidaridad entre todos”.

El representante del Vaticano en México mencionó que los jóvenes no deben de escaparse de la realidad, ni tampoco perder la esperanza, porque hay muchos desafíos que tienen que enfrentar en aras de construir un mejor futuro, porque no todo lo van a encontrar a través de las plataformas virtuales, “Hay que tener una visión de la realidad, no aislarse”.

Recordó que el Papa Francisco afirma que la juventud tiene derecho a hacer barullo, de protestar a favor de las cosas buenas, de la justicia, de un desarrollo pleno, de exigir posibilidades de trabajo y estudio. “No deben perder la esperanza de trabajar y buscar la ayuda y contacto con los adultos, estar en contacto con la gente que tiene experiencia los ayuda a crecer, pero sobre todo a compartir experiencia, anhelos y sueños, así ellos encontrarán un futuro mejor y estarán participando para construir su futuro”.

Resaltó que las nuevas generaciones muestran que tienen mayores deseos y sensibilidad para las cuestiones sociales, para la defensa de la naturaleza, la casa común, el medio ambiente y los derechos humanos, lo que deben de compartir con los adultos.

Esperanza de una buena relación

El representante diplomático del Vaticano acompañará a los obispos mexicanos en el diálogo entre Iglesia y Estado, por lo que espera que la presidenta Claudia Sheinbaum continúe con el diálogo a favor de la paz.

Recordó que la Conferencia del Episcopado Mexicano ya sostuvo un diálogo abierto con las dos aspirantes y el aspirante a la presidencia de México, ahora que están por entregarle la constancia que acredita a Claudia Sheinbaum como presidenta de México confía en que tenga una actitud de respeto recíproco.

“La iglesia en México, sobre todo los obispos de México, tendrán una buena relación constructiva con la señora presidenta, será tarea de la nunciatura apoyar a los obispos en este diálogo”.

Entre los temas que buscan abordar con la presidenta se encuentra la educación y la justicia, ya que considera que son puntos en los que se pueden trabajar, “En la educación, la doctora Sheinbaum ha dado prioridad a la educación de niños, jóvenes y adultos para que se formen en valores”.

Dijo que otra de las realidades puede ser la justicia social, es decir, la solidaridad en forma organizada en el sentido de poder llegar a las comunidades más lejanas, sobre todo los integrantes de los pueblos originarios.

El Nuncio Apostólico en México resaltó que México está conformado por diversos “méxicos” debido a las culturas que en el territorio confluyen, todos con enormes diferencias, las cuales deben ser atendidas de manera particular. “Todos deben tener el derecho a preservar su cultura, sus tradiciones, su lengua”.

Incluso señaló la necesidad de que los sacerdotes hablen la lengua de acuerdo a las regiones en las que se trabaja para que puedan ayudar a que accedan a un desarrollo humano digno.

Además, se pronunció por la protección de la familia, la niñez y las personas ancianas.

Finalmente hizo un llamado a entender las necesidades nuevas y concretas de la población.