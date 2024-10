Iluminan de rosa Presidencia Municipal por la lucha contra el cáncer de mama

Como parte de las actividades que se llevan a cabo para contribuir en la prevención del cáncer de mama, la Presidencia Municipal y los edificios aledaños en el centro de la ciudad se iluminaron está noche de color rosa, a fin de hacer conciencia sobre la lucha contra esta enfermedad, así como la importancia de la prevención y como un homenaje a todas las mujeres que lo padecen, superaron y fallecieron por esta enfermedad.

Los edificios que fueron iluminados en conmemoración a la lucha de esta enfermedad que es de las primeras causas de muerte de la mujer fueron la Presidencia Municipal, Congreso del Estado, Edificio Eloy S. Vallina, Catedral de Chihuahua, Edificio Libertad, Museo Sebastián Siglo XIX y la gaza de la Cantera.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Al punto de las 20:00 horas de este martes 8 de octubre, decenas de personas se reunieron en la plaza de armas, donde estuvieron presentes las integrantes del Grupo Reto, regidoras y regidores, así como otras autoridades femeninas como Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal, Mónica Meléndez Ramírez, directora del IMM, Elizabeth Guzmán Argueta, presidenta del Honorable Congreso del Estado e Imelda Becerra Flores, una sobreviviente de cáncer de mama que compartió su historia.

Está actividad estuvo organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en colaboración con el DIF Municipal, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), quiénes se unieron durante este mes para sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo la detección temprana del cáncer de mama, no solo mejora el pronóstico de supervivencia, sino que puede salvar incontables vidas, dado a que en México está enfermedad es una de las primeras causas de la muerte en las mujeres.

La presidente del DIF Municipal, Karina Olivas, recordó que todas las actividades que se han estado realizando y seguirán llevando a cabo en todo el mes de octubre, se debe a la celebración del 19 de octubre, la conmemoración al Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, para recordar que una detección temprana no es perder el tiempo, sino que es ganar la vida.

Asimismo, Olivas reconoció a las mujeres sobrevivientes de esta enfermedad, quiénes son un referente de que siempre se pueden agarrar a la vida y que siempre va a ver quién les tienda una mano, por lo cual, dio a conocer que de la mano del alcalde Marco Bonilla, llevarán a cabo talleres y jornadas de servicios de salud en toda la ciudad, para no solo contribuir a esta lucha durante el mes de octubre, sino durante todo el año.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), habló sobre el recordatorio de octubre rosa, donde muchas mujeres sienten el dolor de la lucha que pasaron, que están pasando o bien, recuerdan a sus seres queridos que fueron arrebatados por esta enfermedad.

“El cáncer de mama es una enfermedad que no distingue edades ni condiciones, llega silencioso pero impacta profundo, tanto que daña a todos los que rodean a estas personas, pero quiero decirles algo, está enfermedad no define quiénes somos, no define a las mujeres, sino que atrae a la esperanza y la solidaridad”, expresó la directora.

Posteriormente, Imelda Becerra Flores, una mujer sobreviviente de esta enfermedad tomó el micrófono para contar su historia, sobre cómo no permitió que el cáncer de mama definiera su vida.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Esta enfermedad puede robar muchas cosas pero no nuestra habilidad de soñar”, expresó la sobreviviente, comentando que haber pasado por esta enfermedad le enseñó la perseverancia y el poder de la esperanza, por lo cual invitó a todas las mujeres que se encuentran en esta lucha, a que sigan recorriendo el camino que las llevará a volver a vivir.

Comentó Imelda que esta es una batalla que no se lucha sola, “hay una luz al final del túnel, el cáncer no define nuestro futuro, hoy puedo decir que la vida después del cáncer hay una vida que todavía podemos disfrutar”, finalizó la mujer sobreviviente de esta enfermedad.

Cabe resaltar que ese mismo martes, a las 17:00 horas se realizó una feria de Servicios de Salud en este mismo punto, donde se realizaron chequeos médicos, atención dental, atención psicológica, afiliación al servicio MediChihuahua, trámite de la tarjeta de discapacidad, de la tarjeta de descuentos “Juntas Podemos Ahorrar”, entre otras actividades, las cuales se seguirán realizando durante el año como parte de la estrategia de prevención por parte del municipio.