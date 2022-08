Impacta sequía la producción de hortalizas, nuez y mantenimiento de ganado lechero

Víctor Velderrain, integrante del movimiento de Defensa del Agua de Chihuahua, y de productores agropecuarios de la zona Centro-Sur del estado, detalló las afectaciones que ha provocado la falta de lluvias en la región, y las afectaciones que se han generado en el cultivo de hortalizas, la disminución de siembra de forrajes, que impactará en el sector de ganado lechero, por el encarecimiento de insumos; y el estrés de nogaleras por falta de riego, que podría generar incremento en precio y menor disponibilidad de nuez.

“Hubo una sustitución de cultivos, que requieren un poco menos de agua en este año, por ejemplo, se establecieron más hectáreas de cacahuate, algodón, que otros años. Y se disminuyó mucho la superficie en los forrajes como la alfalfa, como el maíz, chile, sandía, es decir, menos hortalizas”, explicó Víctor Velderraín.

En ese sentido, señaló que la afectación de esto, es que va a haber más encarecimiento, con precios más altos en los insumos, en este caso para alimento para el ganado vacuno, por ejemplo. Al haber menos maíz y menos alfalfa, se suben los precios de esos productos y les va a costar más los insumos a los productores de ganado, que de por sí, - mencionó- ya son caros para ellos.

“Estamos en una región lechera, y lo que sucede es que muchos establos han tenido que vender sus vacas, porque no han podido con los precios de los insumos, y otros, lo único que han logrado es mantenerse, pero en su mayoría, han estado sufriendo mucho este año y el año pasado por la sequía y el alza de los precios de los insumos para el ganado lechero”, sostuvo.

Al haber menos maíz y menos alfalfa, se suben los precios de esos productos y les va a costar más los insumos a los productores de ganado / Foto: Pexels

Adicionalmente, Víctor abundó en la producción de hortalizas, en las que también, al haber menos producción de chile verde –que es en esta temporada del año cuando a Chihuahua le toca hacer su aportación-, también se podría ver reflejado en los precios a nivel nacional. Anticipó que hay un panorama más favorable en el caso de la cebolla y el tomate, se cultiva prácticamente todo el año, en diferentes zonas del país.

En el tema de los nogales, han estado sufriendo bastante también, porque no ha sido suficiente el agua que se les ha estado asignando, y lamentablemente, la producción debe ser menor este año. El precio, probablemente no afecte mucho, porque de por sí, ya se pronostica que va a estar caro, y que habrá menos disponibilidad de nuez, y el consumo a nivel internacional también sigue creciendo.

“Ha habido mucha sequía y calor, en las plantas en general se estresan más de los normal, lo que implica que haya menos producción a nivel general, pero esperemos que llueve bastante este año, en los dos meses que quedan de temporada de lluvias, prácticamente, agosto y parte de septiembre, que es lo que nos da esperanza de que siga captando agua la presa y que tengamos menores condiciones para el año que entra”, expresó.

Ha habido mucha sequía y calor, en las plantas en general se estresan más de los normal / Foto: Pexels

Así mismo, reiteró que los productores continúan insistiendo en el programa de bombardeo de nubes, del que dijo que ojalá se pudiera tomar como prioridad para el Gobierno del Estado hacer las gestiones correspondientes, porque el avión que tenía asignado para Chihuahua sigue en Nuevo León; a pesar de que se había informado que ya iba a regresar, y que lamentablemente, dijeron que siempre no.

“Independientemente de lo que llueva este año, para este ciclo la afectación ya estaba dada desde el pasado mes de marzo; incluso, desde que se hizo el programa y se autorizó por la Comisión Nacional del Agua, en febrero de este año, para ver cuánta agua se tendría de disponibilidad para este ciclo, cuando es otorgó un 40% de la superficie sembrada este año”, dijo Velderrain.

Es decir, se establece un programa antes del inicio de ciclo agrícola que es de marzo a septiembre, en base a los volúmenes que se registren en las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y La Boquilla. Se hace un estimado del agua que se podrá utilizar durante el año, no se puede utilizar más de la que se establece en el programa de riego; y porque no se puede saber en ese tiempo cuánto va a llover durante el año, a pesar de los pronósticos, porque no se puede caer en suposiciones en proyecciones de ese tipo.

“Las lluvias que tengamos este año, permitirá tener ciertos volúmenes antes del inicio de próximo ciclo agrícola, es decir hasta el año 2023. Y es cuando se sabrá qué tanto afectó la falta de lluvias durante este 2022. Si nos llueve bien, tendremos un poquito más de agua disponible para el próximo ciclo agrícola. Pero este ciclo ya no está afectado, más de lo que ya estaba a principios de año, alrededor de entre un 40 y 35% de superficie es lo que estamos utilizando este año en base a los volúmenes de agua”, acotó.

Para finalizar, añadió que hoy en día la presa tiene un 21% casi, de capacidad. “Iniciamos más o menos de un 28, ahora tenemos menos agua de cuando abrimos las presas. Tenemos la esperanza de que siga lloviendo y se recupere y suba el volumen arriba del 30% en La Boquilla, que es la que más nos indica qué tanto volumen podemos utilizar y tenemos disponible para el siguiente año”, concluyó.