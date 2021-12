Implementan protocolos de seguridad para evitar brotes de Covid

“Tras la nueva enfermedad el mundo ha cambiado y también sus protocolos”, afirma Hugo Luis López Mora, gerente de Seguridad Industrial y Área de Salud de Mina Palmarejo, quien agrega que la industria minera es estratégica para el desarrollo nacional. Provee de materias primas a un amplio número de actividades industriales, genera empleo en zonas de difícil acceso o alejadas de los centros urbanos, atrae importantes montos de inversión nacional y extranjera.

Además se ubica entre las principales industrias generadoras de divisas y contribuye al desarrollo local y regional. Por eso durante la pandemia fue y es indispensable que permanezca laborando porque también produce materias primas para el sustento de la humanidad.

En la minería existen riesgos y es necesario contar con protocolos de seguridad pertinentes que garanticen la seguridad del personal, aseguró Hugo Luis López Mora, gerente de Seguridad Industrial y Área de Salud de Mina Palmarejo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Con la pandemia por el virus SARS CoV2 ha sido el reto de mantener un sitio seguro, por lo que se cuenta con protocolos de salud laboral.

Refirió que Coeur Mexicana no escatimó en gastos al invertir para implementar protocolos de salud, al grado que se creó una cuenta exclusiva para atender lo relacionado con el tema Covid, pues la salud del personal ha sido la prioridad para Coeur Mining.

“Cuando empezó la pandemia tuvimos que aprender. No somos especialistas en el tema de pandemias y por eso que atendimos a todas las indicaciones que nos marca el Gobierno Federal, la Secretaria de Salud y obtuvimos una certificación por parte del IMSS, la cual refleja que contamos con gente preparada para atender el tema. Así aprendimos y empezamos a establecer todos los protocolos de seguridad para la salud, lo cual nos ha llevado a tener un lugar de trabajo limpio y no tener que cerrar operaciones por brotes. No solo basta con tener un sitio seguro también debe ser sano".

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los protocolos empiezan desde que la gente se encuentra de descanso. En casa deben monitorearse continuamente a través de un Test o cuestionario sobre cómo se encuentran día a día. Estos cuestionarios se realizan durante toda su estancia fuera de las labores en la mina y se recaba información sobre la posible presencia de síntomas, los traslados de una ciudad a otra, viajes entre estados o países, así como otras situaciones. Si no se cumple con este requisito o si algún miembro del personal presenta tienen síntomas se restringe su presencia en la mina.

Otro filtro importante consiste en que las y los trabajadores tienen que hacerse una prueba de antígenos, sin excepción, un día antes de regresar a Palmarejo. Las pruebas se realizan en la ciudad donde reside cada empleado, en laboratorios con los que se firmaron convenios para evitar que haya un gasto extra, lo cual favorece a la economía de las familias.

Gracias a estos filtros se tiene un círculo de protección y se previene la presencia de personas contagiadas que pudieran detonar nuevos contagios de Covid-19 en la mina.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Dentro de la operación tenemos protocolos de higiene para la protección que contemplan medidas como mantener las áreas desinfectadas, sana distancia, lavado de manos constante, buena ventilación entre otras que tuvimos que aprender y las cuales nos ha llevado a tener una operación sana”, dijo.

Aunado a todo lo anterior, 70% del personal se ha vacunado, lo cual los coloca en una situación aun más segura en el sentido de evitar un brote.

“Tema importante es que desde el principio cuando se empezó con las pruebas rápidas, fuimos la primera mina en cumplir con este requisito e implementarlo, luego seguimos con las de antígenos y PSR, las cuales aún se siguen aplicando”, refirió.

Es importante recalcar que ante cualquier síntoma que llegase a tener un empleado, inmediatamente se le separa y se le toma como si fuera positivo a la enfermedad, se le aplica otra prueba para verificar su estado de salud y se mantiene en cuarentena hasta que se demuestre su buen estado de salud. Al mismo tiempo, se hace una investigación para saber si tuvo algún contacto con otro personal.