Importación indiscriminada de manzana puede generar pérdida de empleos: Luis Corral

La importación indiscriminada de manzana a precios por debajo de producción, por parte de otros países, puede derivar en consecuencias como la pérdida de empleo e inclusive en cierre de empresas, declaró Luis Corral, director general de La Norteñita.

El empresario detalló que, actualmente, se encuentran en la época de cosecha: desde hace más de un mes se encuentran en la etapa de pizca de manzana, para lo cual es necesario contratar temporalmente personas de diferentes municipios del estado de Chihuahua y de otras entidades federativas.

“Ha sido un año un tanto difícil por las condiciones del mercado, sobre todo por la importación indiscriminada de manzana a precios por debajo de producción, por parte de otros países como Estados Unidos”, destacó Corral.

Eso –dijo-, no lleva a ningún lado, argumentando que los precios se caen de manera muy arbitraria porque la competencia es desleal. “Los productores mexicanos no le tenemos miedo a la competencia externa, pero sí a una competencia desleal donde se comercialicen manzanas debajo del costo de producción: A ellos les cuesta poco más de 20 dólares producir una caja y la venden en 10”, expuso.

Refirió que estas frutas no se pueden vender así en su país, pero sí vienen y las dejan en México; “es un tema de negocios que no está llevando a ningún lado. La producción es buena, la calidad es buena, pero en esas condiciones no vamos a llegar lejos”, insistió.

Dicho panorama acarrea consecuencias como la pérdida de empleo y cierre de empresas, algo que se está empezando a dar porque, inclusive, los productores no tienen dinero para pagar a quienes se dedican a la pizca, lo que deriva en una situación compleja.

A decir del empresario manzanero, anualmente se pueden llegar a contratar 30 mil jornales diarios en la entidad para la pizca, y quien más sufre en este caso es el productor pequeño, puesto que los grandes están más integrados, tienen una posición en el mercado, con marcas ya establecidas y demás, pero los pequeños productores son los más afectados siempre.

Este 2025, se calcula la producción de alrededor de 30 millones de cajas de manzanas (cada una contiene 20 kilogramos) en el estado de Chihuahua, esto es, alrededor de 300 a 400 mil toneladas, acorde a lo señalado por el entrevistado.