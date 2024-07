Importante visibilizar desaparición de personas en situación de movilidad: Casa del Migrante

La directora de la Casa del Migrante San Agustín, Linda Flores, destacó la importancia de visibilizar la desaparición de personas en situación de movilidad para poder encontrarlas, y difundir que está sucediendo esta problemática, que es una más de los desafíos que enfrentan en su camino las personas migrantes.

“Es necesario hacer visible a las personas desaparecidas sean migrantes o no, porque nadie desaparece. No es que desaparezcan son personas a quienes se llevan, o a quienes les ocurre algo. El primer paso es hacer visibles a estas personas; la verdad es que, nosotros como Casa desconocíamos esta cifra, no sabíamos cuántas personas habían desparecidas. El que exista tanto hermetismo y que no se quiera hacer visible, permite que sigan desapareciendo personas, por eso es tan importante el papel de la prensa para mostrar esta realidad, porque a veces ni siquiera quienes estamos en las obras de ayuda humanitaria lo sabemos”, expresó Linda Flores.

Mencionó que tiene conocimiento de hay personas en situación de desaparición, por familias que se comunican preguntando si en la Casa San Agustín están alojados sus familiares; sin embargo, mencionó que se les da los informes. Hasta el momento, no se ha presentado una solicitud formal de una familia hospedada en la casa para pedir ayuda jurídica por un caso de desaparición.

“Qué bueno que se muestra; qué bueno que dan nuestras autoridades estadísticas y que deciden que sí lo comparten a través de un medio serio en la prensa. Tocaría también, que nos pudieran platicar que se está haciendo para encontrar a las personas que están desaparecidas. A nosotros no nos queda más que orar, para que todas las personas lleguen pronto a su destino, y que se comuniquen con sus familiares”, compartió la defensora de los derechos de las personas migrantes.

En ese sentido, señaló que en las casas de ayuda a personas migrantes es muy importante contar con servicio de internet, para que las personas en movilidad puedan comunicarse con sus familias, que puedan restablecer comunicación con las familias, lo que calificó como fundamental, que los familiares sepan dónde están, y porque parte van pasando en su camino a Estados Unidos.

“A veces nos dicen es que por qué les piden tantos registros, por qué piden tantos datos de los migrantes, por qué les preguntan su nombre, por qué les preguntan su edad, su nacionalidad. Precisamente porque cuando hay desapariciones es importantísimo poder rastrear donde han pasado estas personas para poder localizarlas. Me parece muy positivo que un medio de comunicación se dé a la tarea de investigar lo que lo que nadie nombra, porque una vez que se nombra, se empieza a trabajar para que deje de ocurrir y que empiecen a buscar a las personas”, añadió.

Linda Flores discernió que la desaparición es un delito que se da ad infinitum, cada momento que la familia de esa persona no sabe dónde está, cada día que no ha llegado a su destino, cada día que pasa sin saber cuál es su situación, pues sigue ocurriendo un delito, va ocurriendo un delito y va pasando, pues es un proceso de dolor para quienes están esperando que llegue su familiar. El primer paso se da cuando se muestre.

“En Casa del migrante San Agustín, no se han presentado reportes de personas desaparecidas, en los que una familia solicite acompañamiento jurídico para localizar a sus familiares. Lo único que nosotros hacemos, es pequeñito frente a todo el mar de realidades en la migración, lo que nosotros hacemos, es ofrecer ayuda humanitaria, a quienes pasan por la Casa. Hoy (lunes 15 de julio) van más de 80 personas que se han recibido, desde temprano. A las 8:00 de la mañana ya teníamos más de 28 personas, lo que representa un incremento de las personas que se habían estado recibiendo”, dijo.

También, han recibido llamadas de diferentes parroquias, quienes solicitan canalizar a personas migrantes que llegan a los recintos religiosos a pedir ayuda, en el transcurso de este lunes.

Por la demanda actual de servicios e insumos, se reciben en donación artículos de limpieza, como Pinol, Fabuloso, pastillas aromáticas para los espacios, para los baños pastillas de Cloralex para los depósitos del inodoro; jabón para trastes, guantes de látex, cepillos de dientes, y todo artículo de limpieza.