Imposible evitar aglomeraciones en camiones

A pesar de que los ciudadanos esperan el camión manteniendo su sana distancia, no hay manera de evitar aglomeraciones en las filas y en el interior del camión, por lo cual lo hace un foco de propagación para el Covid-19.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fotos: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Cientos de personas utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos diariamente, por esto en las paradas de camión como la de la avenida Niños Héroes y calle decima la cual está a un costado de la ciudad Judicial.

En esta parada de camión a tempranas horas del día se aglomeran grandes cantidades de personas y aun que en la espera muchos toman su sana distancia, al momento de subir al transporte se olvidan de las medidas de sanidad.

De igual manera no se les entrega gel anti bacterial en la entrada además muchos pasajeros no se preocupan por llevar cubre bocas y no hay manera de mantener una distancia segura en el interior, lo que convierte a estos camiones urbanos en focos de contagio para Covid-19.