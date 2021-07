Imposible que la consulta tenga alta participación: coinciden PRI y MC

Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Domínguez, y de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, coincidieron en que resulta imposible que la Consulta Popular de este 1 de agosto, logré conseguir la participación ciudadana suficiente para que se pueda declarar como vinculante.

Esto debido a que ese ejercicio democrático no surgió del claro ciudadano sino de un capricho del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ambos dirigentes señalaron que sus partidos no participarán ni vigilarán dicho proceso, pues no se encuentra en la agenda nacional ni seguramente en la de los ciudadanos.

Sánchez Villegas, comentó que dicho ejercicio representa el uso de una herramienta jurídica muy importante como lo es una Consulta Popular, sin embargo haciéndose de una forma muy simplista y con carácter político, porque no existe ninguna consecuencia clara que se pueda obtener de dicha consulta.

“No hay una claridad en los supuestos y se convierte en un circo mediático, en uno más de los distractores que usa el presidente López Obrador, además es un dispendio muy considerable en recursos económicos, y todos hemos visto que en la opinión pública no se ha despertado ningún interés”, dijo el líder emecista.

Señaló que la pregunta planteada no conlleva un enjuiciamiento a los expresidentes, y reiteró que el pueblo mexicano es inteligente y seguramente la gente no acudirá a participar en ese mecanismo sin consecuencias.

Por su parte el priista Alejandro Domínguez, calificó la consulta como una vacilada muy costosa para el país, pues se están gastando más de 500 millones de pesos en algo que no cuenta con un propósito legítimo.

Subrayó el hecho de que cuando se conoce un hecho delictivo, tiene que ser denunciado ante la autoridad competente, lo que no está ocurriendo con dicha consulta; destacó que no existen las condiciones para que haya una verdadera participación ciudadana, y adelantó que seguramente aunque no tengan el apoyo de la ciudadanía, el presidente Obrador saldrá con un mensaje triunfalista.