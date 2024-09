Impugnará PAN "atropellos" en procesos legislativos durante votación a Reforma Judicial

Tomando como muestra lo establecido en la tesis del exministro, Arturo Zaldívar, escritor de la iniciativa de la Reforma Judicial, las diputadas federales por el Partido Acción Nacional (PAN) por Chihuahua, Rocío González Alonso y María Angélica ‘Manque’ Granados, aseguraron que el juicio de amparo sí aplica en las reformas constitucionales, por lo que harán lo conducente ante los “atropellos” a los procesos legislativos que se dieron en la Cámara de Diputados.

Ante los argumentos de Morena al decir que no se puede impugnar, González Alonso mostró una copia de la tesis realizada por Arturo Zaldívar en la que precisa que sí es viable que se impugnen las reformas constitucionales ante otros organismos, incluso internacionales, por lo que advirtieron que harán lo conducente ante la violación del proceso legislativo que se dio durante esta semana.

Ambas diputadas narraron todo lo vivido desde el pasado domingo y replicadas este martes en donde no se tuvieron las condiciones adecuadas para sesionar, pues enlistaron que, en primera instancia, dadas las manifestaciones de los inconformes con la Reforma Judicial, el presidente de la Mesa Directiva ya tenía una sede alterna, la cual insistieron no cumplía con las condiciones necesarias.

Granados Trespalacios especificó que no se trata de comodidades para los diputados, sino de las formalidades y una organización como tal, pues señaló que al gimnasio donde se desarrolló la sesión ingresaron personas que no eran diputados, pues no se solicitó la identificación en la entrada; además de que no se contaba con un sistema de voto veraz, ni impresoras e internet, lo cual complicó su labor.

En ese sentido, enfatizó que eso representó una falta de respeto para los mexicanos, más que para ellos como legisladores, lo cual no se puede repetir y motivo por el que impugnarán; “no nos merecemos los mexicanos una sesión legislativa así”.

A su vez, reiteraron no estar en contra de la Reforma, sino de lo que plante esta como tal, agregando que, contrario a lo que expresa Morena, sí han mostrado varias propuestas alternas, simplemente en la sesión subieron cerca de 300 reservas que surgieron de las peticiones hechas por los estudiantes, trabajadores del poder judicial y sociedad en general; sin embargo, fueron votadas en contra.

Dijeron ser conscientes de que esta reforma tiene dos temas irreductibles, uno es la elección de magistrados a través del voto popular, y el otro es la desaparición del Consejo de la Judicatura; empero, reconocen que se tienen áreas para modificarse y perfeccionar el sistema judicial en el país.

Finalmente, alertaron nuevamente sobre las afectaciones que se tiene para la economía, refiriendo que esto será “un punto de quiebre” lo cual ya se está observando con las reacciones de las empresas, la devaluación del peso y la postura de otros países con los que se tiene relación.