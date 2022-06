Inaugura FFyL Centro Estratégico de Investigación en honor al Dr. Romo González

La mañana de este lunes 20 de junio, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua rindió homenaje al Dr. José Refugio Romo González por su trayectoria académica, como docente e investigador, por lo cual se inauguró el Centro Estratégico de Investigación que lleva su nombre.

Fue a las 11 de la mañana en el exterior del edificio C de la Facultad donde diversas autoridades de la mencionada unidad académica se dieron cita para dar un mensaje de reconocimiento al laureado catedrático; para iniciar la ceremonia, el Dr. Gerardo Ascencio Baca expresó su gratitud a nombre de cientos de alumnos que tuvieron la fortuna de estar en su aula.

“Gracias al Dr. Romo por su compromiso y calidad académica, por la calidez con la que trata a todos por igual, así como por su asertividad catedrática, académica y cotidiana, su integridad. Hombre noble, pero firme, duro en el debate, pero nunca irrespetuoso. Su labor académica de alta calidad siempre se hizo evidente en los materiales que usa para sus clases: las lecturas, ejercicios y exámenes pertinentes y actualizados, siempre leal al rigor científico y metodológico”, comentó Ascencio Baca.

Foto: Cortesía | FFyL

A nombre de todos los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Información, el Dr. Fidel González Quiñones hizo responsable al Dr. Romo por sembrar la semilla del interés y la curiosidad en sus alumnos, que luego se concretaría en la fundación de un Laboratorio de Auditoría de Opinión, el cual fue el primero de su clase en Chihuahua.

Chihuahua Nombran nuevo director de Radio Universidad

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!´

Por su parte, el director de la Facultad, Dr. Armando Villanueva, se expresó contento de respirar el cariño y el agradecimiento que ha reunido el Dr. Romo a lo largo de su trayectoria: “No sólo con su calidad humana, sino que sus conocimientos de estadística y metodología, su rigor científico, es lo que hoy da renombre a la Facultad y sus programas académicos. Sus logros no sólo alcanzan a la Facultad, a la Universidad, sino al estado entero”, comentó y celebró la oportunidad de crear este espacio destinado a generar conocimiento, y que ello impacte positivamente en la comunidad.

Evidentemente conmovido, el Dr. Romo González agradeció al público presente, a su familia y a sus colegas; contó que fue hace 31 años que tocó puertas para dar clases en las facultades de Ciencias Agrícolas y Forestales, así como a Faciatec, por ser ingeniero de formación, pero fue la Facultad de Filosofía y Letras la institución que le dio acogida y ahí comenzó su labor como docente, cuando el Dr. Arturo Rico Bovio era director.

Foto: Cortesía | FFyL

“Este homenaje es muy emotivo, y lo comparto con todos los docentes de la Facultad que se esfuerzan por transmitir conocimiento a las alumnas y alumnos: no hay que esconder lo que uno sabe, pues el conocimiento es el único activo organizacional que crece cuando se comparte”, dijo el catedrático.

Para concluir su mensaje, Romo González confesó que a veces no se alcanza a dimensionar el efecto que un docente tiene en la vida personal y profesional de sus alumnos, por lo que pidió a sus ex alumnos que no lo defrauden: “Si ustedes fueron mi alumnos, les pido que sean buenos mexicanos y ciudadanos y que trabajen con ahínco para mejorar sus vidas y su entorno”, concluyó.

Actualmente, el Dr. Romo se desempeña como profesor investigador de la Licenciatura en Ciencias de la Información de la UACH, con 22 años de antigüedad, donde es miembro del Cuerpo Académico en Consolidación “Estudios de la Información”, además de colaborar como Profesor-Investigador del Programa Doctoral en Administración de la FCA-UACH, donde funge como Director de dos tesis doctorales.