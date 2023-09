Inauguran Centro de Bienestar Infantil Monte de Los Olivos

Con el propósito de ofrecer un lugar donde las niñas y niños de entre cuatro y doce años de edad se sientas protegidos, se inauguró esta tarde el Centro de Bienestar Infantil “ Monte de los Olivos”, el cual es uno de los 29 centros dentro de la ciudad de Chihuahua.

Este espacio, comentó el pastor Jacobo Rivera que es para que los niños descansen, se alimenten con propiedad y tengan su rutina de aseo para acudir a sus respectivas instituciones educativas, los cuales son transportador por el mismo centro, “Nosotros somos partidarios de que un niño que va a la escuela a tiempo, bien alimentado, bien dormido y bien aseado”.

La dinámica de recolección y traslado de los niños de primaria es diferente con los pequeños de los jardines de niños, pues estos últimos son llevados y los entregados directamente con la maestra y lo recogen directamente de la maestra, mientras que con los niños de primaria se acuerda un punto de encuentro ahí con el director del centro de bienestar y los papás dentro de la escuela pasan por ellos y los traen directo al centro de bienestar.

Regresando de la escuela los niños comen, tienen actividades lúdicas y recreativas, tienen también un espacio para descansar en una siesta; el pastor comentó que hay algunos centros que ofrecen actividades extracurriculares como un club de ajedrez, de artes y algunos de idiomas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La intención del centro es cubrir las 8 horas de jornada laboral que cotidianamente tienen los padres de familia, son 29 centros ahorita en la capital; hay otros centros de bienestar en otras partes del estado que queremos inaugurar porque sabemos que la necesidad es grande en todos lados.

“De hecho todos nuestros centros deben de contar con licencia de funcionamiento todas las personas que cuidan niños, quienes están especializados y certificados”, se trata de una certificación que se llama eco086, la cual cuenta con los protocolos de Protección Civil por lo que todo el personal debe estar capacitado para búsqueda y rescate, así como para realizar la maniobra Heimlich.

Este centro que se está inaugurando ya tiene 22 niños y niñas de entre 4 y 12 años, que viene siendo alumnos de primarias. La mayoría de los centros tiene capacidad para alrededor de 60 pequeños, que son atendidos con cariño hasta que sus padres terminan la jornada laboral.

Para conocer qué centro está más cerca de su domicilio, se invita a pasar por la página oficial del Desarrollo en la Niñez en Facebook, de igual forma se puede comunicar al número 614-499-45-39, y así dependiendo de la zona en la que se viva se canalizara con el centro más cercano.

El Pastor Omar García, informó que ya tienen a 23 niños registrados en este nuevo centro de cuidado, la necesidad de salir a trabajar para poder ofrecerles un bien a sus hijos, pues les imposibilita poder atenderlos y cuidarlos como ellos se merecen y que ellos nos den la confianza de nosotros brindarles ese apoyo y ese cuidado, es algo muy muy especial.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Todo lo que hemos logrado en estos días ha sido gracias al equipo de trabajo que tenemos aquí en el centro de bienestar infantil, todos voluntarios de aquí del templo que ofrecen de su tiempo de su dinero de sus recursos personas que han traído que han donado que han asistido que se quedan para limpiar que se quedan para servir alimentos, a mi esposa que ha estado coordinando toda la cuestión académica desde que empezamos”.

Mientras que el pastor Jacobo Rivera, comento que noto que cuando una persona tiene la bendición y el privilegio de tener hijos, le cambia la vida, le inunda una dicha extraordinaria y todo tipo de temores, temor a la mejora no soy muy padre temor a no poder darle lo mejor a sus hijos temor a no poder darles la calidad de vida, que merecen temor del mundo en el que están creciendo, por ello es que se decidió para ayudar a estas familias que más lo necesitan.

Lamentablemente, comento el pastor que suele ser el hermanito mayor quien cumple con el papel de cuidador de sus hermanitos menores, informó que en México desaparecen 17 niños diariamente eso significa que en todo el país tan solo en este mes de agosto que acabamos de terminar, fueron 527 niños los que no volvieron a ver sus familias.

“En nuestro país 63 niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente todos los días, de esas casi 23.000 niños niñas y adolescentes fueron abusados sexualmente, el 90% de esos abusos sucedió por un familiar cercano, por la persona a la que se les encargaron”, informó el pastor con tristeza.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Es por ello, que para que los Centros de Bienestar Infantil sean lo más seguro posible, se le pide a los maestros que se encargan de los niños el certificarse con la norma eco086, donde se certifican en todo; desde cómo deben de recibir a los niños, cómo se les deben de preparar sus alimentos, como debe ser el trato para con los niños, cómo deben de ser las aulas en las cuales los niños pasan su día, debe de saber cómo trasladarlos a las escuelas, qué actividades son apropiadas para cada rango de edad y además cuentan cada uno de los agentes de bienestar con capacitación por parte de Protección Civil en el uso y manejo de extintores, en búsqueda y rescate en primeros auxilios, el RCP maniobra de Heimlich, entre otros.

La presidenta del DIF Municipal contó a los asistentes como ella y su marido sufrieron al dejar a su primer hijo en una guardería, debido a que ambos debían trabajar y no tenían la facilidad de dejar a su pequeño con algún familiar. Por lo que dice entender lo frústrate que es para un padre dejar con desconocidos a sus hijos.

Es así como se siente agradecida con los centro de Bienestar Infantil por crear un lugar seguro y confiable para los padres de familia y sus hijos, quienes pueden seguir en la escuela mientras los jefes de familia laboran por un sustento que brindar a sus hijos, “invertir en una niñez feliz y plena es invertir en una juventud y un futro sólido”.

En la inauguración estuvieron presentes el Director del centro de bienestar infantil Los Olivos el pastor Omar García; Director general de los centros de bienestar infantil el pastor Jacob Rivera; Pastor de la iglesia Monte de los Olivos el pastor Salomón García; y la Presidenta General del DIF Karina Aideé Olivos