Inauguran cuarto Foro Internacional Smart Water Chihuahua

El buen uso del escaso recurso del agua es un tema vital para Chihuahua por lo que se realiza el 4to. Foro Internacional Smart Water Chihuahua, un punto de encuentro para ‘gestión y transferencia de conocimiento en materia hídrica, donde además se analizarán los avances del Plan Estatal Hídrico 2040.

Este foto conjunta a la cadencia, la ciencia y la tecnología para brindar un mejor servicio de drenaje, alcantarillado y agua, conjuntando prácticas que puedan detonar procesos de innovación y desarrollo que puedan ayudar en el problema de escasez de agua que existen en Chihuahua.

En el mensaje inaugural, Roberto Lara Rocha Director ejecutivo JCAS, señaló que el tema del agua es clave y todos deben de trabajar en el tema, ya que el agua no tiene color, sabor y es esencial para el desarrollo de la vida, el campo y la industria.

Aseveró que a través del buen uso el agua pueden brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En su intervención Oscar Ibáñez Hernández Presidente del Consejo de Administración JCAS, recordó el surgimiento de este foro, gracias a la convergía de juntar con a científicos, operadores e innovadores, así como gente que tiene una experiencia global que permita conocer nuevas formas de gestión para poder administrar el escaso recurso del agua.

Resaltó que la gobernadora planteó como meta el agua para todos y ella es quien ha liderado los esfuerzos para concretarlo.

“Sabemos que el agua es tema fundamental, representa un tema de dignidad humana de las personas, el poder contar con el servicio del agua es primordial. La precariedad no es nueva pero no podemos ignorar lo elemental que es el agua para cada persona, no solo es prioritario para los usuarios, sino para los pilares del estado que son la agricultura y la ganadería”, enfatizó Luis Gerardo Serrato Castell, Secretario de Coordinación de Gabinete, al presidir la inauguración del Smart Water.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Resaltó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván desde su campaña entendió que el uso del agua es un tema toral para los habitantes y el desarrollo de Chihuahua, por lo que este foro es una esperanza para aportar soluciones.

Reconoció el compromiso y trabajo de la gobernadora y del gobierno federal para solucionar los problemas del agua, como los acuerdos logrados para la liberación de campesinos, el proceso del ingeniero Andrés Valles y la liberación de cuentas bancarias de los involucrados en el conflicto de la presa La Boquilla.

A la inauguración acudieron Lilia Guadalupe Merodio Reza Secretaria de Desarrollo Rural;

el diputado federal Mario Mata; el diputado local Edgar Piñon Domínguez; y Alan Falomir de la JMAS.

En el lobby del Centro de Convenciones se instaló una muestra de proveedores donde se pueden encontrar válvulas, reguladores de presión, y sistemas inteligentes en el manejo del agua, entre otras cosas.