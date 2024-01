Inauguran el nuevo Centro de Transferencia Tecnológica en el ITCH

Esta tarde se realizó la ceremonia de inauguración del nuevo Centro de Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de Chihuahua, donde estuvieron presentes el director del instituto Alfredo Villalva Rodríguez y el líder del proyecto Mauricio Robles, mismo evento donde se llevaron a cabo dos pláticas para los jóvenes estudiantes en relación con este nuevo centro.

Villalva Rodríguez, comentó que cada uno de los espacios que existen son precisamente áreas de oportunidad para que cada uno de los que coexisten en la institución crezca y vaya fortaleciendo las áreas que son de su interés.

No solo se trata de aprender a estudiar, sino a desaprender, “ustedes creen que con lo que están estudiando la van a hacer, no es cierto, las cosas que yo estudié lo que yo aprendí hace 40 años ya no existe porque las cosas evolucionan, el conocimiento evoluciona tan rápido que tienen que desaprender y aprender cíclicamente durante toda su carrera y aun saliendo de ella”.

El director agregó, “el que no reconoce que no le falta aprender algo, no podrá crecer”, fue el comentario del director Villalva quien, entusiasmado por los nuevos proyectos, invitó a los presentes a visitar las nuevas instalaciones equipadas del Centro de Transferencia Tecnológica.

Asimismo, añadió que estos espacios sirven para que los jóvenes que siguen en desarrollo logren crecer y convertirse en parte importante de la sociedad funcional, así como que sean parte del desarrollo de la ciudad, el estado e incluso el país.

Por su parte Mauricio Robles, titular del grupo Rosa quien también es el líder del proyecto del nuevo Centro de Transferencia Tecnológica, indicó que es un experimento que nace de una necesidad, “necesitamos personas mejor preparada con mejores conocimientos y actitudes

El clúster de Automatización, invitamos a 5 escuelas de la ciudad, a quienes también se les brindó un Centro de Transferencia Tecnológica, el cual tiene como objetivo el mejorar el conocimiento a través de orientaciones con productos vigentes que se estén utilizando en el mercado.

Asimismo, con este proyecto se pretende involucrar a los docentes en los proyectos por delante, para que tengan el conocimiento de que es lo que la industria requiere, mejorando las habilidades de impartir conocimiento a sus alumnos.

Además, indicó que debido a la disminución en el interés de los alumnos por no saber realmente cual es la meta por seguir en sus carreras y en su vida, quieren realizar este tipo de eventos mensualmente, donde se les impartirá pláticas de vida, donde se compartirán experiencias de estudiantes que trabajan en clúster automotriz y emprendedores en sus mismas áreas de estudios.

Para que, de esta forma en las instituciones donde se den las pláticas que produzcan mejores personas, quienes ayuden a generar un mejor estado y el país, al mismo tiempo, buscan que se queden a trabajar en Chihuahua para que la capital crezca.

Para la inauguración se realizó un corte de listón en el área donde se tendrá el nuevo Centro de Transferencia Tecnológica, seguido de una plática sobre la “Aplicación de Equipo OPTA de Finder”, impartida por Francisco Javier Sánchez Ruiz, especialista en soporte técnico; finalizando con una charla de “Experiencias de vida” Antonio Montes Maldonado.

En el evento estuvieron presentes los docentes asesores del proyecto Rafael Sandoval Rodríguez, Yolanda Márquez Gardea y Arturo Morales Benavides, Alejandro Ávila Delgado y Oscar Beltrán Gómez.